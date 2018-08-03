2018-08-03T14:52:51+03:00
Общество

Бассейн с фламинго и пляж: На AFP-2018 откроется зона «Отдых в Израиле»

Гости смогут поучаствовать в конкурсf[ и получать бесплатно освежающий лимонад
Юлия ИСАЕВА
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Фото: afp.ruФото: afp.ru
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Организаторы Alfa Future People в этом году подготовили множество сюрпризов для гостей фестиваля. Например, для тех, кто давно мечтает оказаться на море, будет работать зона «Отдых в Израиле».

Все желающие смогут сыграть в маткот на Средиземном море в Тель-Авиве, попробовать израильский фалафель на Красном море в Эйлате, расслабиться на пляжных шезлонгах, а заодно сделать массаж рук на Мёртвом море, поплавать в сухом бассейне с надувными фламинго и кругами-пончиками. И это – еще не все.

Гости смогут поучаствовать в конкурсе и получать бесплатно освежающий лимонад за фото в соцсетях.

11 августа с 16:00 до 21:00 будет проведен розыгрыш. Победитель получит ночи в отелях Израиля, ужины в ресторанах Москвы, Тель-Авива и Эйлата, экскурсии, туристические наборы, косметику Мёртвого моря и другие призы

Международный фестиваль электронной музыки и технологий «Alfa Future People 2018» состоится с 10 по 12 августа в Нижегородской области недалеко от поселка Большое Козино. Программу можно посмотреть здесь.

Недавно стало известно, что в этом году площадка AFP превратится в настоящий космический корабль.

- AFP-2018 будет масштабнее, чем в прошлые годы. В этом году приедут много новых диджеев, а главная тематика фестиваля – большое космическое путешествие. И она будет прослеживаться во всем. Мы превращаемся в «город в городе», - рассказала исполнительный директор Сабина Михайлова.

Напомним, в дни AFP будут курсировать дополнительные пригородные поезда. На них можно будет добираться от Нижнего Новгорода до Большого Козино и обратно с 9 по 13 августа.

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