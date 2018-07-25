«Космический аппарат посередине поля»: Опубликованы фото с площадки Alfa Future People-2018

25 Июль 20:15 2018-07-26T16:09:55+03:00

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С 10 по 12 августа в Нижегородской области пройдет пятый ежегодный фестиваль Alfa Future People. Каждый год люди с нетерпением ждут: чем удивят организаторы на этот раз? Сегодня, 25 июля, создатели фестиваля поделились несколькими фактами о грядущем мероприятии.

Не смотря на то, что полную концепцию мы все узнаем только 10 августа, главный секрет уже раскрыт – в этом году площадка одного из самых масштабных фестивалей страны превратится в настоящий космический корабль.

Музыкальное лето в Нижнем: фестиваль Alfa Future People и концерт «Высоцкий.Фест» 00:00 00:00

- AFP-2018 будет масштабнее, чем в прошлые годы. В этом году приедут много новых диджеев, а главная тематика фестиваля – большое космическое путешествие. И она будет прослеживаться во всем. Мы превращаемся в «город в городе», - заявила исполнительный директор Сабина Михайлова.

Пресс-конференция AFP-2018 25 июляФото: Юлия ИСАЕВА

Организаторы планируют принять в Большом Козино более 50 тысяч гостей. На главной сцене MAIN ALFA STAGE традиционно выступят самые маститые музыканты, среди которых, например, AFROJACK, Steve Aoki, Tiestoи VINI VICI. Полный список хедлайнеров можно посмотреть здесь.

Множество новых возможностей ожидают гостей мероприятия. О них рассказала бренд-менеджер Альфа-Банка Кристина Вдовина. Например, сцена будет в каллиграфии, на территории поставят искусственный бассейн, на фестивале впервые можно будет сдать нормы ГТО. Также поменялся порядок продажи билетов. Браслеты, которые гости будут получать на входе, будут неснимаемыми.

В парке развлечений от BURN можно будет прокатиться на карусели, посмотреться в кривое зеркало, измерить собственные силы на силометре и многое другое.

На AFP-2018 будут размещены порядка 60 точек питания. А вот количество локеров уменьшится, поэтому организаторы советуют гостям брать с собой по минимуму вещей.

После пресс-конференции «Комсомолка» побывала на площадке фестиваля в Большом Козино. Там уже вовсю идут строительные работы, которые стартовали больше недели назад. В середине поля уже виднеется «скелет» главной сцены. Над созданием Alfa Future People в этом году трудятся порядка 10-12 тысяч человек.

Строительство площадки AFP-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

Строительство площадки AFP-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

Кроме того, в этом году главная сцена будет шире, чем раньше. Ее высота – 30 метров, а ширина – 100.

- Сцена в этом году у нас чуть шире. Она поменяла конфигурацию, чтобы всем зрителям было удобно видеть тот классный контент на экранах, который мы готовим. Она обнимающая, - рассказала Сабина Михайлова.

Сейчас строители возводят основные колонны сцены и укрепляют их. Уже вовсю начался сбор декораций.

Строительство площадки AFP-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

- Это не единая стена, это многоуровневая и многоярусная конструкция, чтобы подчеркнуть пейзаж. Мы хотим оставить небо, оставить больше воздуха, но при этом сделать космический объект посередине поля. Сцена – это сердце этого космического корабля и управлять им будут наши пилоты, которые являются командирами экипажа и будут сопровождать нас всех в этом путешествии, - пояснила Михайлова.

Организаторы фестиваля Юлия Дорошина и Сабина МихайловаФото: Юлия ИСАЕВА

Также организаторы поделились, что в этом году используют новые технологии световых трубок, которые будут опоясывать сцену помимо конкурной подсветки. Специалисты выстраивают грамотную систему звуковой задержки. Музыку будет слышно всем тем, кто около сцены, но при этом она не будет мешать жителям Большого Козино.

Строительство площадки AFP-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

Строительство площадки AFP-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

Не отставая от прошлых лет в 2018 году снова будет много дыма, огня, пиротехники. Создатели называют фестиваль «путешествием, не совсем ограниченным временем и пространством».

Раскрывать секреты главной сцены до конца организаторы не стали – хотят, чтобы все было увидено по прибытию 10 августа. Что ж, ждем!

Здесь же, рядом со сценой, начали собирать ту самую руку, которую ранее «Комсомолка» уже показывала читателям. В 2018 году все поклонники фестиваля смогут стать частью сцены: так, главный ее элемент – шлем – будет оформлен в виде маски для социальной сети ВКонтакте

Строительство площадки AFP-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

Напротив «сердца корабля» сейчас ведется монтаж зоны технологий. Строители возводят лекторий - самое большое помещение, куда будут приходить за знаниями гости фестиваля. Вип-зона тоже уже начала конструироваться.

Строительство зоны технологий AFP-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

В этом году генеральным директором Alfa Future People стала Юлия Дорошина. Она объяснила, что Виктор Шкипин, который уже так полюбился всей России, ушел вверх по карьерной лестнице. Но, не смотря на это, он всегда на связи, участвует во всех обсуждениях и подготовке и обязательно приедет на фестиваль.

Напомним, в дни AFP будут курсировать дополнительные пригородные поезда. На них можно будет добираться от Нижнего Новгорода до Большого Козино и обратно с 9 по 13 августа.