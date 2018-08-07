Alfa Future People 2018: билеты, расписание и сцены
С 10 по 12 августа в Нижегородской области пройдет пятый ежегодный фестиваль музыки и современных технологий Alfa Future People. Билеты все еще есть в продаже. Организаторы настоятельно рекомендуют не покупать их с рук, а рассчитывать только на проверенные источники.
Стандартный билет стоит 6,5 тысяч рублей. Он позволяет ходить на все дни фестиваля, посещать все зоны (кроме ВИП), а также неограниченное количество раз выходить и заходить на территорию AFP.
«Стандарт плюс» можно приобрести за 11,5 тысяч рублей. В него входит стандартный билет и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного транспортного средства категории А или В.
«Стандарт Альфа» тоже включает в себя обычный билет и плюс дает привилегию в виде размещения в зоне отдыха Альфа с отдельным входом на фестиваль (Комфортное размещение в зоне отдыха на отдельной охраняемой территории с собственной палаткой, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек. Возможность гостевого визита. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, ресепшен 24/7, услуги по уборке без дополнительной оплаты на месте, продуктовый магазин и снэк-бар). Он стоит 14 тысяч рублей.
«Стандарт Альфа Плюс» за 19 тысяч рублей: размещение в зоне отдыха Альфа с отдельным входом на фестиваль и неограниченное количество въездов/выездов, а также разовая регистрация для одного транспортного средства категории А или В.
Если вы купите билет «Стандарт Гамма» за 10 тысяч рублей, то получите размещение в зоне отдыха Гамма в 300 метрах от входа на фестиваль (Возможность размещения собственной палатки, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек, душевые без дополнительной оплаты на месте).
«Стандарт Гамма Плюс» дает размещение в зоне отдыха Гамма в 300 метрах от входа на фестиваль (Возможность размещения собственной палатки, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек, душевые без дополнительной оплаты на месте) и
неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В. Он стоит 15 тысяч рублей.
«Стандарт Караван Комфорт» (23 тысячи рублей) - размещение в зоне отдыха Караван Комфорт с отдельным входом на фестиваль (Возможность размещения в предустановленных палатках на отдельной охраняемой территории для одного или двух человек. Палатка комплектуется двуспальным надувным матрацем, подушками и пледами. Минимально необходимый комплект снаряжения для комфортного размещения на фестивале в любую погоду. По предварительному заказу возможна комплектация двумя односпальными матрацами. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, зона отдыха без дополнительной оплаты на месте. СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПАЛАТКАХ КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ»)
«Стандарт Караван Комфорт Плюс» за 28 тысяч рублей включает в себя размещение в зоне отдыха Караван Комфорт с отдельным входом на фестиваль (Возможность размещения в предустановленных палатках на отдельной охраняемой территории для одного или двух человек. Палатка комплектуется двуспальным надувным матрацем, подушками и пледами. Минимально необходимый комплект снаряжения для комфортного размещения на фестивале в любую погоду. По предварительному заказу возможна комплектация двумя односпальными матрацами. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, зона отдыха без дополнительной оплаты на месте и
неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.
Билет «ВИП» стоит 15 тысяч рублей. Он дает: вход на все дни фестиваля и все зоны фестиваля, неограниченное количество входов и выходов, отдельный танцпол на возвышении рядом с главной сценой, отдельный шатер с комфортабельной лаунж-зоной, разнообразный ассортимент платных напитков и специальное меню.
«ВИП Плюс» (20 тысяч рублей) включает в себя билет ВИП и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.
«ВИП Альфа» (22,5 тысяч рублей) дает размещение в зоне отдыха Альфа с отдельным входом на фестиваль (Комфортное размещения в зоне отдыха на отдельной охраняемой территории с собственной палаткой, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек. Возможность гостевого визита. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, ресепшен 24/7, услуги по уборке без дополнительной оплаты на месте, продуктовый магазин и снэк-бар)
«ВИП Альфа Плюс» (27,5 тысяч рублей): размещение в зоне отдыха Альфа с отдельным входом на фестиваль (Комфортное размещения в зоне отдыха на отдельной охраняемой территории с собственной палаткой, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек. Возможность гостевого визита. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, ресепшен 24/7, услуги по уборке без дополнительной оплаты на месте, продуктовый магазин и снэк-бар) и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.
«ВИП Гамма» (18,5 тысяч рублей): размещение в зоне отдыха Гамма в 300 метрах от входа на фестиваль (Возможность размещения собственной палатки, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек, душевые без дополнительной оплаты на месте.)
«ВИП Гамма Плюс» (23,5 тысячи рублей): размещение в зоне отдыха Гамма в 300 метрах от входа на фестиваль (Возможность размещения собственной палатки, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек, душевые без дополнительной оплаты на месте) и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.
«ВИП Караван Комфорт» (31,5 тысячи рублей): размещение в зоне отдыха Караван Комфорт с отдельным входом на фестиваль (Возможность размещения в предустановленных палатках на отдельной охраняемой территории для одного или двух человек. Палатка комплектуется двуспальным надувным матрацем, подушками и пледами. Минимально необходимый комплект снаряжения для комфортного размещения на фестивале в любую погоду. По предварительному заказу возможна комплектация двумя односпальными матрацами. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, зона отдыха без дополнительной оплаты на месте. СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПАЛАТКАХ КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ»)
«ВИП Караван Комфорт Плюс» (36,5 тысячи рублей): размещение в зоне отдыха Караван Комфорт с отдельным входом на фестиваль (Возможность размещения в предустановленных палатках на отдельной охраняемой территории для одного или двух человек. Палатка комплектуется двуспальным надувным матрацем, подушками и пледами. Минимально необходимый комплект снаряжения для комфортного размещения на фестивале в любую погоду. По предварительному заказу возможна комплектация двумя односпальными матрацами. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, зона отдыха без дополнительной оплаты на месте. СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПАЛАТКАХ КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ») и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.
Напомним, для жителей Большого Козино билет на фестиваль стоит гораздо дешевле, чем для гостей.
Кроме того, можно купить билет на электричку. Он дает право проезда в электричке неограниченное число раз по маршруту Нижний Новгород (Московский вокзал) – Б. Козино – Нижний Новгород (Московский вокзал). Абонемент действителен с 9 августа 2018 года по 13 августа 2018 года Включительно.
«Комсомолка» подготовила подробную программу выступлений артистов на сценах.
10 августа
MAIN ALFA STAGE:
20:00 – Aphrodite
21:00 – DVBBS
22:30 – KSHMR
23:50 – INTRO
00:00 – AFROJACK
01:30 – TIESTO
03:00 – VINI VICI
04:00 – INFECTED MUSHROOM
BASS STAGE by S7 Airlines:
15:00 – EUROPA PLUS
16:30 – EUROPA PLUS
20:00 – FONAREV
21:00 – Дельфин
22:00 – NETSK
23:00 – NOISECONTROLLERS
00:00 – SLANDER
01:30 – SUB FOCUS
03:00 – KREWELLA
MILLER FUTURE MUSIC:
15:00 – BVOICE B2B ANRILOV
17:00 – SOFIA RODINA
19:00 – DR.SPY.DER
21:00 – KOVYAZIN D LIVE
22:00 – EL, SHUTTA
00:00 – MUJUICE
01:00 – LOUISAHHH
03:00 – VITALIC LIVE
04:00 – BOYS NOIZE
06:00 – INGA MAUER
08:00 – ADAMOV B2B KURMYSHEV
SHOWCAST STAGE by Alfa-Bank:
13:00 – Победители конкурса SHOWCAST
16:00 – Победители конкурса SHOWCAST
19:00 – FILATOV&KARAS
20:00 – LOST CAPITAL (ex. RHANNES)
21:00 – SLIDER & MAGNIT
22:00 – THE DUAL PERSONALITY
23:00 – DROPZONE
00:00 – JOHN B
01:30 – TEDDY KILLERZ
03:00 – PROFIT& STROGONOV
05:00 – VAN MURTEN
06:00 – PETER LANKTON
08:00 – Победители конкурса SHOWCAST
11 августа
MAIN ALFA STAGE:
20:00 – GOING DEEPER
21:30 – GARETH EMERY
23:00 – SWANKY TUNES
00:30 – YELLOW CLAW
01:30 – ALESSO
03:00 – STEVE AOKI
04:15 – ALY&FILA
BASS STAGE by S7 Airlines:
15:00 – DJ LIST
16:30 – DUO BELSET
18:00 – ZESKULLZ
19:00 – VOLAC
20:00 – STROGONOV
21:00 – RUDIMENTAL DJ SET
22:30 – FLUX PAVILION
00:00 – HEADHUNTERZ
01:30 – SLUSHII
03:00 – MODESTEP
04:30 – WHAT SO NOT
MILLER FUTURE MUSIC:
17:00 – BOYM
20:00 – JAN BLOMQVIST & BAND
21:00 – ABELLE
23:00 – PTU LIVE
00:00 – PHILIPP GORBACHEV LIVE + DJ SET
02:00 – ATOM™ & TOBIAS
03:00 – BEN KLOCK
05:00 – MARCELL DETTMANN
07:00 – NOCOW
08:00 – NIKITA ZABELIN
SHOWCAST STAGE by Alfa-Bank:
14:00 – Победители конкурса SHOWCAST
18:30 – GAMBINO SOUND MACHINE
19:30 – ALEXANDER POPOV
20:45 – FONAREV
22:00 – PROFIT
23:30 – NADYA
01:00 – RESIDANCE: BYOR
02:00 – RESIDANCE: ANTON BRUNER & DIMA DEM
05:00 – RESIDANCE: PROXY
06:00 – GOING DEEPER
07:00 – TIGERLAY
08:00 – Победители конкурса SHOWCAST
12 августа:
BASS STAGE by S7 Airlines:
12:00 – АИГЕЛ
13:00 – НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН
MILLER FUTURE MUSIC:
10:00 – MASHKOV