Alfa Future People 2018: билеты, расписание и сцены

С 10 по 12 августа в Нижегородской области пройдет пятый ежегодный фестиваль музыки и современных технологий Alfa Future People. Билеты все еще есть в продаже. Организаторы настоятельно рекомендуют не покупать их с рук, а рассчитывать только на проверенные источники.

Стандартный билет стоит 6,5 тысяч рублей. Он позволяет ходить на все дни фестиваля, посещать все зоны (кроме ВИП), а также неограниченное количество раз выходить и заходить на территорию AFP.

«Стандарт плюс» можно приобрести за 11,5 тысяч рублей. В него входит стандартный билет и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного транспортного средства категории А или В.

«Стандарт Альфа» тоже включает в себя обычный билет и плюс дает привилегию в виде размещения в зоне отдыха Альфа с отдельным входом на фестиваль (Комфортное размещение в зоне отдыха на отдельной охраняемой территории с собственной палаткой, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек. Возможность гостевого визита. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, ресепшен 24/7, услуги по уборке без дополнительной оплаты на месте, продуктовый магазин и снэк-бар). Он стоит 14 тысяч рублей.

«Стандарт Альфа Плюс» за 19 тысяч рублей: размещение в зоне отдыха Альфа с отдельным входом на фестиваль и неограниченное количество въездов/выездов, а также разовая регистрация для одного транспортного средства категории А или В.

Если вы купите билет «Стандарт Гамма» за 10 тысяч рублей, то получите размещение в зоне отдыха Гамма в 300 метрах от входа на фестиваль (Возможность размещения собственной палатки, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек, душевые без дополнительной оплаты на месте).

«Стандарт Гамма Плюс» дает размещение в зоне отдыха Гамма в 300 метрах от входа на фестиваль (Возможность размещения собственной палатки, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек, душевые без дополнительной оплаты на месте) и

неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В. Он стоит 15 тысяч рублей.

«Стандарт Караван Комфорт» (23 тысячи рублей) - размещение в зоне отдыха Караван Комфорт с отдельным входом на фестиваль (Возможность размещения в предустановленных палатках на отдельной охраняемой территории для одного или двух человек. Палатка комплектуется двуспальным надувным матрацем, подушками и пледами. Минимально необходимый комплект снаряжения для комфортного размещения на фестивале в любую погоду. По предварительному заказу возможна комплектация двумя односпальными матрацами. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, зона отдыха без дополнительной оплаты на месте. СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПАЛАТКАХ КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ»)

«Стандарт Караван Комфорт Плюс» за 28 тысяч рублей включает в себя размещение в зоне отдыха Караван Комфорт с отдельным входом на фестиваль (Возможность размещения в предустановленных палатках на отдельной охраняемой территории для одного или двух человек. Палатка комплектуется двуспальным надувным матрацем, подушками и пледами. Минимально необходимый комплект снаряжения для комфортного размещения на фестивале в любую погоду. По предварительному заказу возможна комплектация двумя односпальными матрацами. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, зона отдыха без дополнительной оплаты на месте и

неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.

Билет «ВИП» стоит 15 тысяч рублей. Он дает: вход на все дни фестиваля и все зоны фестиваля, неограниченное количество входов и выходов, отдельный танцпол на возвышении рядом с главной сценой, отдельный шатер с комфортабельной лаунж-зоной, разнообразный ассортимент платных напитков и специальное меню.

«ВИП Плюс» (20 тысяч рублей) включает в себя билет ВИП и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.

«ВИП Альфа» (22,5 тысяч рублей) дает размещение в зоне отдыха Альфа с отдельным входом на фестиваль (Комфортное размещения в зоне отдыха на отдельной охраняемой территории с собственной палаткой, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек. Возможность гостевого визита. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, ресепшен 24/7, услуги по уборке без дополнительной оплаты на месте, продуктовый магазин и снэк-бар)

«ВИП Альфа Плюс» (27,5 тысяч рублей): размещение в зоне отдыха Альфа с отдельным входом на фестиваль (Комфортное размещения в зоне отдыха на отдельной охраняемой территории с собственной палаткой, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек. Возможность гостевого визита. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, ресепшен 24/7, услуги по уборке без дополнительной оплаты на месте, продуктовый магазин и снэк-бар) и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.

«ВИП Гамма» (18,5 тысяч рублей): размещение в зоне отдыха Гамма в 300 метрах от входа на фестиваль (Возможность размещения собственной палатки, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек, душевые без дополнительной оплаты на месте.)

«ВИП Гамма Плюс» (23,5 тысячи рублей): размещение в зоне отдыха Гамма в 300 метрах от входа на фестиваль (Возможность размещения собственной палатки, не превышающей 4,5*3 метра и вместимостью не более 4-х человек, душевые без дополнительной оплаты на месте) и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.

«ВИП Караван Комфорт» (31,5 тысячи рублей): размещение в зоне отдыха Караван Комфорт с отдельным входом на фестиваль (Возможность размещения в предустановленных палатках на отдельной охраняемой территории для одного или двух человек. Палатка комплектуется двуспальным надувным матрацем, подушками и пледами. Минимально необходимый комплект снаряжения для комфортного размещения на фестивале в любую погоду. По предварительному заказу возможна комплектация двумя односпальными матрацами. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, зона отдыха без дополнительной оплаты на месте. СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПАЛАТКАХ КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ»)

«ВИП Караван Комфорт Плюс» (36,5 тысячи рублей): размещение в зоне отдыха Караван Комфорт с отдельным входом на фестиваль (Возможность размещения в предустановленных палатках на отдельной охраняемой территории для одного или двух человек. Палатка комплектуется двуспальным надувным матрацем, подушками и пледами. Минимально необходимый комплект снаряжения для комфортного размещения на фестивале в любую погоду. По предварительному заказу возможна комплектация двумя односпальными матрацами. Локеры для подзарядки мобильных устройств, локеры для ценных вещей и документов, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением, зона отдыха без дополнительной оплаты на месте. СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПАЛАТКАХ КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ») и неограниченное количество въездов/выездов и разовая регистрация для одного ТС категории А/В.

Напомним, для жителей Большого Козино билет на фестиваль стоит гораздо дешевле, чем для гостей.

Кроме того, можно купить билет на электричку. Он дает право проезда в электричке неограниченное число раз по маршруту Нижний Новгород (Московский вокзал) – Б. Козино – Нижний Новгород (Московский вокзал). Абонемент действителен с 9 августа 2018 года по 13 августа 2018 года Включительно.

«Комсомолка» подготовила подробную программу выступлений артистов на сценах.

10 августа

MAIN ALFA STAGE:

20:00 – Aphrodite

21:00 – DVBBS

22:30 – KSHMR

23:50 – INTRO

00:00 – AFROJACK

01:30 – TIESTO

03:00 – VINI VICI

04:00 – INFECTED MUSHROOM

BASS STAGE by S7 Airlines:

15:00 – EUROPA PLUS

16:30 – EUROPA PLUS

20:00 – FONAREV

21:00 – Дельфин

22:00 – NETSK

23:00 – NOISECONTROLLERS

00:00 – SLANDER

01:30 – SUB FOCUS

03:00 – KREWELLA

MILLER FUTURE MUSIC:

15:00 – BVOICE B2B ANRILOV

17:00 – SOFIA RODINA

19:00 – DR.SPY.DER

21:00 – KOVYAZIN D LIVE

22:00 – EL, SHUTTA

00:00 – MUJUICE

01:00 – LOUISAHHH

03:00 – VITALIC LIVE

04:00 – BOYS NOIZE

06:00 – INGA MAUER

08:00 – ADAMOV B2B KURMYSHEV

SHOWCAST STAGE by Alfa-Bank:

13:00 – Победители конкурса SHOWCAST

16:00 – Победители конкурса SHOWCAST

19:00 – FILATOV&KARAS

20:00 – LOST CAPITAL (ex. RHANNES)

21:00 – SLIDER & MAGNIT

22:00 – THE DUAL PERSONALITY

23:00 – DROPZONE

00:00 – JOHN B

01:30 – TEDDY KILLERZ

03:00 – PROFIT& STROGONOV

05:00 – VAN MURTEN

06:00 – PETER LANKTON

08:00 – Победители конкурса SHOWCAST

11 августа

MAIN ALFA STAGE:

20:00 – GOING DEEPER

21:30 – GARETH EMERY

23:00 – SWANKY TUNES

00:30 – YELLOW CLAW

01:30 – ALESSO

03:00 – STEVE AOKI

04:15 – ALY&FILA

BASS STAGE by S7 Airlines:

15:00 – DJ LIST

16:30 – DUO BELSET

18:00 – ZESKULLZ

19:00 – VOLAC

20:00 – STROGONOV

21:00 – RUDIMENTAL DJ SET

22:30 – FLUX PAVILION

00:00 – HEADHUNTERZ

01:30 – SLUSHII

03:00 – MODESTEP

04:30 – WHAT SO NOT

MILLER FUTURE MUSIC:

17:00 – BOYM

20:00 – JAN BLOMQVIST & BAND

21:00 – ABELLE

23:00 – PTU LIVE

00:00 – PHILIPP GORBACHEV LIVE + DJ SET

02:00 – ATOM™ & TOBIAS

03:00 – BEN KLOCK

05:00 – MARCELL DETTMANN

07:00 – NOCOW

08:00 – NIKITA ZABELIN

SHOWCAST STAGE by Alfa-Bank:

14:00 – Победители конкурса SHOWCAST

18:30 – GAMBINO SOUND MACHINE

19:30 – ALEXANDER POPOV

20:45 – FONAREV

22:00 – PROFIT

23:30 – NADYA

01:00 – RESIDANCE: BYOR

02:00 – RESIDANCE: ANTON BRUNER & DIMA DEM

05:00 – RESIDANCE: PROXY

06:00 – GOING DEEPER

07:00 – TIGERLAY

08:00 – Победители конкурса SHOWCAST

12 августа:

BASS STAGE by S7 Airlines:

12:00 – АИГЕЛ

13:00 – НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН

MILLER FUTURE MUSIC:

10:00 – MASHKOV