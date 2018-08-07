Участница шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова посмотрела футбол на стадионе «Нижний Новгород»
Участница скандальных телешоу «Каникулы в Мексике», «Дом-2» и «Холостяк» Анастасия Смирнова в минувшие выходные приезжала в Нижний Новгород на юбилей своего дедушки. Она успела побывать на стадионе, который был построен к ЧМ. Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
- В этом году я полюбила футбол, точнее атмосферу во время матча, до сих пор рассказываю всем как слетали на игру Россия / Хорватия в Сочи. За эти выходные в Нижнем Новгороде посетила наш Нижегородский стадион, который построили к ЧМ 2018. А то жить у стадиона и ни разу не сходить и не посмотреть на него- стыдно. Город преобразился, вид со стадиона на город потрясающий, даже не верится, что город преобразился, а то был серым несчастным городом последние лет 5. Но я его люблю! – написала нижегородка.
Под ее постом нижегородцы тоже высказали любовь к столице Приволжья и его стадиону.
- Я была НН-Тюмень Завораживает конечно, особенно после того как у нас играли мировые звезды. Безумно рада, что у нас в городе прошли игры ЧМ, - высказалась milka.barsikovna.
- Я был на чемпионате мира Дания / Хорватия и вообще был не один раз на нашем стадионе атмосфера бомба, - сообщил dima07770777.
- Была на матче ЦСКА/Локомотив, эмоции не передать! Стадион безумно красивый, очень понравилось, - вспомнила mishell__4.
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