2018-08-07T10:29:34+03:00
Звезды

Участница шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова посмотрела футбол на стадионе «Нижний Новгород»

Нижегородка поделилась своими впечатлениями в Instagram [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Участница скандальных телешоу «Каникулы в Мексике», «Дом-2» и «Холостяк» Анастасия Смирнова в минувшие выходные приезжала в Нижний Новгород на юбилей своего дедушки. Она успела побывать на стадионе, который был построен к ЧМ. Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

- В этом году я полюбила футбол, точнее атмосферу во время матча, до сих пор рассказываю всем как слетали на игру Россия / Хорватия в Сочи. За эти выходные в Нижнем Новгороде посетила наш Нижегородский стадион, который построили к ЧМ 2018. А то жить у стадиона и ни разу не сходить и не посмотреть на него- стыдно. Город преобразился, вид со стадиона на город потрясающий, даже не верится, что город преобразился, а то был серым несчастным городом последние лет 5. Но я его люблю! – написала нижегородка.

Под ее постом нижегородцы тоже высказали любовь к столице Приволжья и его стадиону.

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Участница шоу Холостяк Анастасия Смирнова посетила стадион Нижний Новгород
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- Я была НН-Тюмень Завораживает конечно, особенно после того как у нас играли мировые звезды. Безумно рада, что у нас в городе прошли игры ЧМ, - высказалась milka.barsikovna.

- Я был на чемпионате мира Дания / Хорватия и вообще был не один раз на нашем стадионе атмосфера бомба, - сообщил dima07770777.

- Была на матче ЦСКА/Локомотив, эмоции не передать! Стадион безумно красивый, очень понравилось, - вспомнила mishell__4.

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