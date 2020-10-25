Эксперты рекомендовали снести дом на улице Краснодонцев, в котором взорвался газ

Здание пострадавшее от взрыва газа. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Панельную девятиэтажку на улице Краснодонцев в Автозаводском районе, где в июле произошел взрыв бытового газа, рекомендовали полностью снести. Об этом сообщили в МКУ «ГлавУКС».

Специалисты ООО «Приволжский центр экспертиз и проектирования» проводили экспертизу, в ходе которой признали зданий аварийным и решили, что оно должно подлежать сносу. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать межведомственная комиссия при администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас проект рассматривается в МКУ «ГлавУКС», после чего он должен будет пройти госэкспертизу.

Напомним, что страшное ЧП случилось ночью 11 июля 2020 года. Взрыв газа с последующем возгоранием произошел в квартире на шестом этаже. К счастью, обошлось без погибших, однако пять человек пострадали. Три человека получили медицинскую помощь прямо на месте, двое было госпитализировано.

После происшествия жильцов дома временно расселили в гостиницы.

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