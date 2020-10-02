Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 октября 2020 года: проверки масочного режима в автобусах

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 186 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных превысило 32,5 тысячи человек. Из общего числа заболевших 2,4 тысячи человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно. Еще 1,2 тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторы помещены 18 человек.

Статистика по зараженным коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Лидерами по числу заболевших в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск и Павловский район. В Нижнем Новгороде наибольшее число заболевших выявлено в Автозаводском и Ленинском районе.

Тем временем в Нижегородской области продолжают переводить на карантин школьные классы. На сегодняшний день карантин по коронавирусу введен в 47 классах Нижегородской области. Тем временем в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

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