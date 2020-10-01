В Нижнем Новгороде продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Фото: Александр Воложанин

В четырех районах Нижнего Новгорода прошли проверки соблюдения масочного режима городскими перевозчиками. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности было проверено в Нижегородском, Сормовском, Приокском и Ленинском районах. Так, представителями департамента были выявлены случаи нарушения отсутствия средств индивидуальной защиты у водителей и кондукторов общественного транспорта.

По итогам проверочных мероприятий должностные лица будут составлять в установленном порядке протоколы об административном нарушении, а мера пресечения будет определяться действующим законодательством.

Напомним, что в настоящее время в регионе продолжает действовать указ «О введении режима повышенной готовности», подписанный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Отметим, что нижегородцы обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, где находится массовое скопление людей. Например, в магазинах, медицинских учреждениях и общественном транспорте.

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