186 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки было выявлено 186 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 32 585 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- На данный момент больше 2,4 тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Еще около 1,2 тысяч человек находятся в больницах. В обсерваторах содержатся 18 человек.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из больниц были выписаны еще 24 человека. Благодаря этому общее число выздоровевших от этой опасной инфекции достигло 28 325 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа магазинов, кинотеатров и ресторанов.

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