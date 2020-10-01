215 классов в Нижегородской области закрыты на карантин

На сегодняшний день в Нижегородской области закрыты на карантин 215 школьных классов. В большинстве из них ограничения введены из роста заболеваемости ОРВИ. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Из-за коронавируса закрыты на карантин 47 классов в 31 школе Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня и других районов области, - рассказал Сергей Злобин. – В большинстве школ от 1 до трех закрытых классов. Больше только в школе № 89 в Нижнем Новгороде – там на дистанционке находятся 12 классов.

По словам министра, уровень заболеваемости ОРВИ пошел, наконец, вниз. И это уже отразилось на статистике.

- Мы видим значительное снижение по ОРВИ, - считает Сергей Злобин. – Сейчас на карантине 168 классов в 44 школах. Из них 130 школ расположены в Нижнем Новгороде. Полностью закрыты на карантин только две школы.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. За последние сутки в регионе было выявлено 186 новых больных коронавирусом. Однако вслед за Москвой объявлять досрочные каникулы в регионе не намерены.

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