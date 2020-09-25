Видео, сделанное за несколько часов до гибели 9-летней девочки в Нижегородской области, появилось в сети

ФОТО: "Твой Бор - город Бор"

Главной новостью в Нижегородской области остается убийство 9-летней девочки в Борском районе Нижегородской области. Напомним, трагедия произошла в поселке Неклюдово. Около пяти часов вечера девочка приехала на школьном автобусе на улицу Чапаева, после чего бесследно исчезла. Поиски ребенка продолжались несколько часов. А затем в безлюдном месте было обнаружено ее тело.

- При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Тем временем в социальных сетях распространяется видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что ребенка встречает неизвестный мужчина. Причем девочка сама идет вместе с ним, нисколько не сопротивляясь. Вместе они идут в сторону пустыря и скрываются из вида. Как рассказывают местные жители, видео было сделано с камер ближайшего магазина.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.

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