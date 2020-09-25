Убийство 9-летней девочки в Нижегородской области 24 сентября 2020 года: возбуждено уголовное дело

По факту убийства 9-летней девочки в Нижегородской области 24 сентября 2020 года возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Вечером 24 сентября в ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте поселка Неклюдово Борского района было обнаружено тело пропавшей девочки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которую возглавил исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, жуткая история произошла сегодня в Борском районе Нижегородской области – там в поселке Неклюдово было обнаружено тело пропавшей 9-летней девочки. Ранее сообщалось, что ребенок пропал, выйдя из школьного автобуса на улице Чапаева.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде»выражает соболезнования родным и близким погибших.