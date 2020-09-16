Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 сентября 2020 года: 88 классов в Нижегородской области закрыли на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 16 сентября 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 139 новых случаев заражения. Число новых выздоровевших пациентов за последние три дня в Нижегородской области составило 112 человек. Отметим, что с начала пандемии COVID-19 побороли 26 538 жителей Нижегородской области. К сожалению, число умерших выросло до 529 человек, ещё трое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Приводим статистику по зараженным коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 29 943 человека, из них 14 801 проживает в Нижнем Новгороде,15 142 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако в 41 нижегородской школе уже введен карантин.

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