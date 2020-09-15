26 538 нижегородцев, заболевших коронавирусом, уже выздоровели

По данным на 15 сентября 2020 года, 26 538 жителей Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 здоровы. Число выздоровевших за последние три дня, включая выходные, составило 112 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 29 943 человек.

Больше 1800 человек из них проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно и в легкой форме. Еще около тысячи человек сейчас находятся в больницах.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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