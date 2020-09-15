В 37 муниципалитетах Нижегородской области не нашли новых заболевших коронавирусом

За последние сутки на территории Нижегородской области выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных Covid-19 в регионе составило 29 943 человека. При этом в 37 муниципалитетах опасная инфекция не обнаружена. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наибольшее число заболевших по-прежнему в самом Нижнем Новгороде – 14 801 человек, - говорится в сообщении регионального правительства. – Еще 15 142 человека распределены по районам Нижегородской области. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Дзержинске - 2 587 человек, в Павловском районе – 1 488 человек, на Бору – 1 058 человек.

В самом Нижнем Новгороде по-прежнему лидирует Автозаводский район (3 505 заболевших), Ленинский район (2368 заболевших) и Канавинский район (1904 заболевших).

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако, по словам главы региона, в скором времени в области могут усилить контроль за соблюдением масочного режима.