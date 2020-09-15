139 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 139 новых больных коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных Covid-19 составило 29 943 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

- По данным на 15 сентября, 26 538 жителей Нижегородской области, переболевших коронавирусом, уже выздоровели, - говорится в сообщении. – За последние несколько дней, включая выходные, выписаны 112 человек.

Вместе с тем около 1800 человек в Нижегородской области находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно. Еще около тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторы помещены 12 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако региональные власти не исключают, что в скором времени в области придется усилить контроль за соблюдением масочного режима.