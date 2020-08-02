Небесное одеяло: Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом

Нынешнее лето оказалось весьма щедрым на редкие природные явления. Нижегородцы уже успели полюбоваться двойной радугой, облаками-мамматусами и лунным гало. И вот очередной подарок природы – необычные облака в половину неба, которые нижегородцы тут же окрестили «одеялом».

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

-Такие необычные облака вчера наблюдали нижегородцы, - поделились горожане снимками в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

- Это нас одеялком вчера укрывали, - прокомментировал снимки Сергей Кочнев.

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

На снимках видно, что облака полностью закрыли одну половину неба, в то время как другая половина неба остается светлой. Стоит отметить, что вскоре после этого в Нижнем Новгороде грянул сильнейший ливень. Одним из его последствий стало подтопление супермаркета на улице Керченской. Учитывая дальнейший прогноз погоды на август, нижегородцам стоит быть готовыми к новым необычным зрелищам.

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Едва ли не через день в августе 2020 года будут идти дожди, - предупреждают синоптики. - Даже тогда, когда в дневные часы будет светить солнце, по ночам будут моросить дождик.

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