2020-08-02T22:21:29+03:00
Общество

Небесное одеяло: Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом

Нижегородцы делятся удивительными снимками в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
Изменить размер текста:

Нынешнее лето оказалось весьма щедрым на редкие природные явления. Нижегородцы уже успели полюбоваться двойной радугой, облаками-мамматусами и лунным гало. И вот очередной подарок природы – необычные облака в половину неба, которые нижегородцы тут же окрестили «одеялом».

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

-Такие необычные облака вчера наблюдали нижегородцы, - поделились горожане снимками в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

- Это нас одеялком вчера укрывали, - прокомментировал снимки Сергей Кочнев.

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

На снимках видно, что облака полностью закрыли одну половину неба, в то время как другая половина неба остается светлой. Стоит отметить, что вскоре после этого в Нижнем Новгороде грянул сильнейший ливень. Одним из его последствий стало подтопление супермаркета на улице Керченской. Учитывая дальнейший прогноз погоды на август, нижегородцам стоит быть готовыми к новым необычным зрелищам.

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Опубликованы фотографии необычных облаков над Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Едва ли не через день в августе 2020 года будут идти дожди, - предупреждают синоптики. - Даже тогда, когда в дневные часы будет светить солнце, по ночам будут моросить дождик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале
У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении
Новости 24
Благодаря космическому мониторингу в Нижегородской области выявили 75 гектаров незаконных рубок леса
Нижегородка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису «ТОП-12 Россия»
«Трое суток нет дома»: В Нижнем Новгороде пропал 24-летний Салават Сафиуллин
Число жертв коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 390 человек
Еще 106 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц
Нижегородская область попросила правительство расширить список системообразующих предприятий
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ
Глеб Никитин принял участие в окружном совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
На Нижний Новгород снова идут грозы, ливни и шквалистый ветер
Глеб Никитин и Михаил Мурашко оценили новый инфекционный корпус больницы №23
Нижегородские самбисты завоевали медали на первой в мире международной online-эстафете
27 новых автомобилей скорой помощи поступили в медицинские учреждения Нижегородской области
Еще 159 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Мясо кур, капуста и картофель подешевели в Нижегородской области
23-летнего лидера запрещенной организации «Свидетели Иеговы» вычислили в Нижнем Новгороде