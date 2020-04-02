2020-04-02T15:05:03+03:00
Общество

«Красота»: В небе над Саровом нижегородцы увидели солнечное и лунное гало

Впечатляющие снимки обсуждают горожане в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В небе над Саровом нижегородцы увидели солнечное и лунное гало. ФОТО: Кирилл Баканов.В небе над Саровом нижегородцы увидели солнечное и лунное гало. ФОТО: Кирилл Баканов.
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Погода, щедрая в этом году на сюрпризы, преподнесла нижегородцам еще один подарок – солнечное и лунное гало. Нижегородцы заметили редкое природное явление с разницей в пару дней.

- С солнечным гало все было просто – днем 28 марта я вышел прогуляться и увидел в небе над монастырем знакомые круги, - рассказал «Комсомолке» житель Сарова Кирилл Баканов, поделившийся снимками в социальных сетях. – С лунным было посложнее. Оно было довольно тусклым. К тому же мешала засветка ночного неба от городских фонарей. Вчера вечером я хотел просто поснимать монастырь на фоне звезд. А когда посмотрел сделанное фото, то увидел яркий круг вокруг луны.

Погода для гало сейчас самая подходящая. ФОТО: Кирилл Баканов.

Погода для гало сейчас самая подходящая. ФОТО: Кирилл Баканов.

Впечатляющие снимки вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях. В то время как одни пользователи склонны были назвать это явлением настоящим чудом, другие – грешили на злоупотребление фотошопом.

- Чудо, - отметила Ирина Порушонкова в группе «Регион-52».

- Фотошоп, не иначе, - полагает Данила Бобров.

Солнечное гало Кирилл Баканов увидел еще 28 марта. ФОТО: Кирилл Баканов.

Солнечное гало Кирилл Баканов увидел еще 28 марта. ФОТО: Кирилл Баканов.

К слову, дневное и ночное гало явление хот и редкое, однако вполне объяснимое с точки зрения науки. Причем погода для него сейчас самая подходящая.

Лунное гало считается особенно редким явлением. ФОТО: Кирилл Баканов.

Лунное гало считается особенно редким явлением. ФОТО: Кирилл Баканов.

- Гало – это оптическое явление, возникающее при низких температурах, - пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхневолжское УГМС» Ольга Мокеева. - В ночные часы столбики термометров в эти дни опускались до – 7 градусов, в верхних слоях атмосферы значения были еще ниже. В результате, после дождей и снега, началось прояснение. На частицах воды произошло преломление света, что и вызвало это необычное оптическое явление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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