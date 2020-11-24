Нижегородку, изгонявшую бесов из сына хоккейной клюшкой, отправили в психушку. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня в Советском районном суде вынесен приговор 29-летней Майе Майер, изгонявшей бесов из сына с помощью хоккейной клюшки. В соответствии с приговором, ее направят на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Напомним, эта жуткая историю прогремела на всю страну летом прошлого года. Именно тогда избитый 12-летний ребенок был обнаружен в одной из нижегородских гостиниц. Как оказалось, он пострадал от рук собственной матери. В течение двух дней за ребенком присматривала администратор гостиницы. Все это время сама Майя ездила по родственникам в Сарове и Первомайске, угрожая им изгнанием бесов.

- Первый раз мама меня избила в начале лета, -рассказал тогда «Комсомолке» мальчик. – Так она очень добрая и заботливая. Я знаю, что она меня очень любит. Но в июне она стала говорить, что в меня вселяются бесы, что я меняюсь. Я и сам в это верил! Я видел в зеркале, что у меня меняется телосложение, меняются глаза и даже характер. Чтобы изгнать их из меня, она меня избивала.

Чтобы мальчик не кричал во время экзекуций, она колола ему обезболивающее. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В одержимость бесами Майя уверовала после прочтения оккультной литературы, которую читала вместе с сыном.

- Год или два назад у мамы появилась книга «Тайны мертвых», и мы с ней вместе читали ее, - рассказывает подросток. – Она заставляла меня читать и перечитывать. Там подробно описано, что происходит с человеком после смерти. Я, конечно, немного пугался этого. А потом она стала говорить, что во мне сидят демоны. Как-то раз она связала меня, а потом начала избивать. Била везде: по телу, по рукам – всего, наверное, ударов десять. Говорила, что таким способом из меня выходят бесы!

Чтобы мальчик не кричал во время экзекуций, она колола ему обезболивающее. Что это был за препарат, установить не удалось до сих пор.

- Проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что у женщины имеются признаки психического расстройства, - сообщает СУ СКР по Нижегородской области. – В связи с этим было установлено, что она нуждается в принудительном лечении в психиатрической клинике. В ходе предварительного расследования дети у женщины были изъяты: мальчик помещен в детский дом, а девочка находится на воспитании у родственницы.

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