«Месяц боролись за ее жизнь»: Бабушка нижегородского стрелка скончалась в больнице

Галина Монахова стала четвертой жертвой борского стрелка. Фото: СОЦСЕТИ

Бабушка нижегородского стрелка скончалась 12 ноября в больнице после огнестрельного ранения, которое ей нанес из ружья ее 18-летний внук. Врачи целый месяц боролись за ее жизнь, но, к сожалению, травма оказалась слишком серьезной. В Министерстве здравоохранения Нижегородской области подтвердили эту информацию.

«Пациентка скончалась 12 ноября в 10.45. Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью», - рассказали в больнице им. Н.А.Семашко, где находилась Галина Монахова.

«Из-за потери крови у нее были нарушены двигательные функции левой руки, левая нога не двигалась. У женщины также отказали почки и возникли проблемы с кишечником», - пишет телеграм-канал «Нижний №1»

Таким образом, число жертв кровавой расправы выросло до четырех. Что касается двоих пострадавших, то, как сообщили в больнице им. Семашко, они уже выписаны.

Напомним, трагедия произошла вечером 12 октября в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом. Там 18-летний Данила Монахов, гостивший у бабушки, взял ружье и стал стрелять по людям. Первой «мишенью» стала бабушка юноши, после чего он открыл стрельбу по находившимся на улице людям. В результате трое человек были убиты на месте. Как выяснилось позднее, юноша давно планировал массовое убийство, при этом своих намерений особо не скрывал.