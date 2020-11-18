Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 ноября 2020 года: региональный Минздрав ответил на часто задаваемые вопросы о COVID-19
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 01:00 18 ноября 2020 года, в Нижегородской области сохраняется достаточно высокий рейтинг заболеваемости. Только за последние сутки в регионе было выявлено 407 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 48 617 человек.
Согласно информации регионального Минздрава, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 512 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 40 961 житель Нижегородской области.
К сожалению, количество смертей увеличилось до 996 — за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.
В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 206 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 845 - аппаратами ИВЛ.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 633 человека) и на Бору (2 563 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 933 человека, и 1 192 жителей Богородского района.
Примечательно, что в 34 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
Напомним, ранее мы также сообщали о том, что специалисты регионального Минздрава ответили на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции. Может ли врач назначить лечение по телефону, сколько дней готовится результат теста на COVID на эти и другие вопросы уже есть ответы в нашей статье.
Кроме того, стало известно, что новогодние елки в Нижегородской области пройдут в дистанционном формате. Решение об их проведении будет приниматься каждым образовательным учреждением самостоятельно.
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