В 34 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 34 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 48 617 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 22 247 зараженных, а остальные 26 370 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 633 человека) и на Бору (2 563 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 933 человека, и 1 192 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 447

Ленинский – 3 561

Советский – 2 939

Канавинский – 2 510

Московский – 2 242

Сормовский – 2 204

Нижегородский – 1 694

Приокский – 1 650

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