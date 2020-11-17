Ещё 407 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По данным на 17 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 512 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 40 961 человека. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 48 617 человек.

Амбулаторно сейчас лечатся около 2,5 тысячи человек, то есть их болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Более 4,1 тысячи человек лечатся в больницах, а 34 нижегородца находятся в обсерваторах.

Отметим, что тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,4 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 458,9 теста на 100 тысяч населения.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 206 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 845 - аппаратами ИВЛ.

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