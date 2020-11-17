«Скорая не едет, что делать?»: Минздрав ответил на самые частые вопросы нижегородцев о коронавирусе

Ситуация с заболеваемостью в регионе по-прежнему остается тяжелой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемия коронавирусной инфекции, захлестнувшая весь мир в этом году, посеяла много хаоса и неразберихи. К сожалению, в Нижегородской области заболеваемость COVID-19 пока только растет: ежедневно регистрируется более 400 заболевших. Медицина сейчас испытывает колоссальнейшие нагрузки, трудно всем: от врачей в «красных зонах» до участковых терапевтов и медсестер. Нескончаемые очереди в поликлиниках, огромное количество звонков в «скорую помощь», из-за чего ожидание «неотложки» иной раз растягивается на часы, нехватка персонала, заполненные больницы – все это наша сегодняшняя реальность.

До определенного момента многим казалось, что это «где-то там» и «меня не коснется». Однако столкнувшись даже с простой ОРВИ, многие нижегородцы сейчас не понимают, что делать и как правильно действовать. Почему они вызывают «скорую», а к ним приходит участковый врач. Или не знают, в каком случае могут рассчитывать на бесплатный тест на ковид. Подобные вопросы нижегородцы часто пишут в Instagram губернатору и министру здравоохранения.

«Комсомолка» составила список наиболее часто задаваемых вопросов по коронавирусной инфекции и попросила региональный Минздрав ответить на них.

Что делать, если появились первые признаки ОРВИ?

При признаках ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Правомерно ли, когда в поликлинике заболевшему говорят «приходите сами»?

В рамках методических рекомендаций и при отсутствии новой коронавирусной инфекции пациент может прийти в поликлинику, если ему прием назначил врач - в поликлиниках действует разделение потоков пациентов.

Существует ли дистанционное лечение в Нижнем Новгороде? Может ли врач открыть больничный лист и назначить лечение по телефону, без осмотра больного?

Врач не может открыть больничный лист и назначить лечение по телефону без первичного осмотра; в рамках методических рекомендаций существует дистанционное лечение, но только после первичного осмотра пациента.

Человеку плохо, а «скорая» никак не едет. Если доставить его в больницу своими силами (на машине) – примут ли такого пациента?

В экстренных случаях, когда пациент доставлен в больницу своими силами, пациента примут и осмотрят врачи.

Я вызвал «скорую», но ко мне почему-то пришел врач из районной поликлиники. Почему так?

Если после звонка в СМП пришел врач из поликлиники - это значит, что по показаниям данную неотложную помощь может оказать поликлиника (врачи из поликлиник оказывают неотложную помощь до 23 часов, после 23 часов неотложную помощь оказывает только СМП).

В каком случае пациенту назначается тест на COVID?

Пациенту назначают анализ на новую коронавирусную инфекцию в соответствии с методическими указаниями, если присутствуют: симптомы заболевания, возвращение из зарубежной поездки, контакт при наличии симптомов заболевания - по показаниям лечащего врача.

Сколько дней готовится результат?

Результат должен выдаваться через 3-5 дней.

В каком случае госпитализация больного с подозрением на COVID обязательна?

По постановлению главного санитарного врача РФ госпитализация больного с новой коронавирусной инфекцией происходит по показаниям лечащего врача.

В каком случае назначается КТ?

КТ пациенту делают только по назначению лечащего врача.

Как получить бесплатное лекарство в Нижнем Новгороде при положительном тесте на ковид?

При положительном тесте на новую коронавирусную инфекцию выдаются бесплатные лекарственные препараты при условии, если их назначил лечащий врач.

COVID подтвердился у коллеги по работе или у члена семьи, с которым я проживаю. Что мне делать?

Если у члена семьи или коллеги обнаружили новую коронавирусную инфекцию, то по контакту необходимо оформить больничный и соблюдать самоизоляцию в течение двух недель (лечащий врач определит назначения).

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют по возможности выделить заболевшему члену семьи отдельную комнату, ограничить до минимума контакты с ним, чаще проветривать помещение – в идеале каждые два часа, дважды в день протирать дезинфицирующими средствами поверхности в комнате больного. Также больному следует выделить отдельную посуду. Ухаживать за больным должен только один член семьи, при том следует использовать маску и перчатки.

Предусмотрены ли анализы на антитела по ОМС или только на платной основе?

Анализы на антитела по ОМС предусмотрены.

Куда обращаться, если отказывают в медицинской помощи? Работают ли какие-то горячие линии?

В Нижегородской области работает круглосуточная горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения, оплаты труда работников государственных медицинских учреждений: 8 (831) 250-94-03.

Полный список телефонов горячих линий, посвященных различным проблемам, можно найти не сайте Министерства здравоохранения Нижегородской области.

Чтобы снизить риск оказаться в числе заболевших коронавирусной инфекцией, чаще мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра, правильно носите медицинскую маску, не трогайте лицо руками, сократите посещение многолюдных мест и ведите здоровый образ жизни. «Комсомолка» желает крепкого здоровья своим читателям!

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