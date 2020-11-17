Новогодние елки в школах Нижнего Новгорода пройдут в дистанционном формате. Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как несколько дней назад губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил запрет всех массовых мероприятий в новогодние праздники, встал вопрос – что же будет с традиционными школьными елками? Неужели и Дед Мороз в этом году будет дистанционным?

- В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области массовые мероприятия на данный момент запрещены, - напомнили «Комсомолке» в региональном министерстве образования. - Решение о проведении новогодних елок в дистанционном формате каждая образовательная организация принимает самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали, что к Новому году город получит новую елку. Правда, бюджетные деньги на это тратить не придется – она будет закуплена на внебюджетные средства. Всего же на украшение города к празднику планируется направить почти 50 миллионов рублей. Подготовка к стартует в начале декабря, а завершится за шесть дней до Нового года.

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