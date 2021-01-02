Два автомобиля столкнулись сегодня, 2 января 2021 года, в Богородском районе. Авария произошла на трассе Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» на повороте к селу Каменки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.По предварительной информации, в ДТП получили ранения восемь человек, один скончался. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определит следственно — оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.Напомним, ранее мы писали о том, что в посёлке Дружный Кстовского района около двух часов ночи, случилось ДТП с участием несовершеннолетних. Нетрезвый водитель автомобиля «Киа Рио» наехал на детей, идущих по обочине трассы.Пол факту наезда было возбуждено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!