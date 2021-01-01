С сожалением сообщаем, что не у всех жителей Нижегородского региона новогодняя ночь прошла празднично и волшебно. Для семей четырёх подростков в Кстовском районе области новый 2021 год начался со страшного события. В посёлке Дружный Кстовского района, около двух часов ночи, случилось ДТП с участием несовершеннолетних. Подробностями происшествия с \\"Комсомольской правдой\\" поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.По информации ведомства, в ночь на 1 января автомобиль \\"Киа Рио\\" наехал на подростков, идущих по обочине арзамасской трассы. Были дети одни или где-то рядом находились взрослые – неизвестно. В результате ДТП все они получили травмы различной степени тяжести. В том числе, сотрясение головного мозга и переломы. Пострадавшим от 12 до 15 лет – все четверо доставлены в больницу.По последним данным от регионального министерства здравоохранения, состояние подростков стабилизировано. Скорая помощь доставила их в областную детскую больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Двое из пострадавших находятся в отделении нейрохирургии с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Медики сообщают, что у них уже отмечена положительная динамика выздоровления. Другому ребёнку провели операцию – он был госпитализирован в травматологию. Сейчас он уже отходит от наркоза. Последний подросток, с черепно-мозговой травмой, остаётся в реанимации. Но врачи дают благоприятные прогнозы о его состоянии!К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!