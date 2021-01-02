Расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадала группа подростков, продолжается. Сегодня, 2 января 2021 года, в ходе судебного заседания 30-летний обвиняемый был заключен под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.Свою вину в содеянном обвиняемый признал.Напомним, что происшествие произошло в посёлке Дружный в Кстовском районе. В ночь на 1 января автомобиль «Киа Рио» наехал на детей, идущих по обочине арзамасской трассы.В результате ДТП пострадали четыре подростка от 12 до 15 лет, они получили травмы различной степени тяжести. Скорая помощь доставила их в областную детскую больницу.До настоящего времени один из мальчиков продолжает находиться в реанимационном отделении. К счастью, врачи дают благоприятные прогнозы о его состоянии.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!