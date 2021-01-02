Уголовное дело возбуждено по факту наезда на четырёх подростков, которое произошло в посёлке Дружный в Кстовском районе. В настоящее время 30-летний подозреваемый задержан и ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, в два часа ночи 1 января 2021 года нетрезвый водитель автомобиля «Киа Рио» нарушил ПДД и наехал на подростков, идущих по обочине трассы «Нижний Новгород — Саратов».В результате ДТП пострадали четыре подростка от 12 до 15 лет, они получили травмы различной степени тяжести. Скорая помощь доставила их в областную детскую больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.Двое из пострадавших получили закрыто черепно-мозговые травмы, сейчас они находятся в отделении нейрохирургии. Медики сообщают, что у них уже отмечена положительная динамика выздоровления. Другому ребёнку провели операцию – он был госпитализирован в травматологию. До настоящего времени один из мальчиков продолжает находиться в реанимационном отделении.Расследование по этому делу продолжается.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!