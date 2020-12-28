Мать нижегородской женщины-маугли Надежды Бушуевой из деревни Озябликово умерла в психиатрической больнице, куда ее поместили несколько месяцев назад. Там Татьяна Бушуева заболела ковидом и в возрасте 69 лет скончалась.«Мне позвонили из больницы, - вспоминает Надежда Бушуева в интервью программе «Кстати». - Сказали сначала, что у нее ковид, ее отвезли в Богородскую больницу. А потом позвонили и сообщили, что она умерла».Сейчас Надежда живет на 15 тысяч рублей: пособие от соцзащиты и с биржи труда. У женщины даже не было денег на похороны матери, расходы на себя взяла местная администрация.Соседи говорят, что предлагали Надежде помощь: еду, одежду, но она отказывается.«У меня все есть, мне кроме работы и образования не надо ничего», - рассуждает бывшая затворница.Напомним, женщину-маугли Надежду Бушуеву в деревне Озябликово Нижегородской области журналисты обнаружили этим летом. В свои 42 года она оказалась совершенно дикой – ни паспорта, ни образования, ни знакомых. А все потому, что почти четверть века она провела в подполе родительского дома, запертая собственной матерью. Татьяна Бушуева воспитывала дочь одна и держала ее в строгости. Соседи вспоминают, что Надя доучилась до восьмого класса, а после «ее совсем не стало видно – думали, уехала куда-нибудь». Как выяснилось, собственная мать сделала ее затворницей.42-летняя Надежда Бушуева рассказала, что последние четверть века она провела в подполе родительского дома и не только не имела связи с внешним миром, но даже не могла соблюдать элементарные правила гигиены.- Я не мылась с 2006 года, - честно призналась Надежда. – Да что там мытье! Мне поесть-то даже нечего – питаюсь кошачьим кормом и тухлым молоком.Обстановка в доме Бушуевых наводила ужас: покосившаяся деревянная избушка была едва ли не доверху наполнена всяким хламом - пустые бутылки, тряпье, прокисшие остатки еды…Дополняли картину снующие всюду крысы и пытающиеся справиться с ними тридцать кошек.Тревогу забили соседи, которые и обратились к журналистам. Когда эту историю предали огласке, мать Надежды поместили в психиатрическую больницу, а саму ее помыли, постригли, сделали ей паспорт, оформили пособие по безработице.Надежда Бушуева стала героиней всевозможных ток-шоу на телевидении, и даже какое-то время жила в Москве. Но ей пришлось вернуться, когда соседи вновь забили тревогу и стали разыскивать ее через полицию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Выходили только по ночам»: Соседи женщины-маугли рассказали, почему ее боялась вся деревняЖенщина провела в подвале четверть века из-за собственной матери (подробности)«Живет в развалинах»: Женщине-маугли, не мывшейся 15 лет и питавшейся кошачьим кормом, дали паспорт«Комсомолка» выяснила, как изменилась ее жизнь после этого (подробности)