«Ее могла увезти москвичка»: Женщина-маугли, четверть века просидевшая в подвале родительского дома, пропала из нижегородской деревни

Женщина-маугли, четверть века просидевшая в подвале родительского дома, пропала из нижегородской деревни. ФОТО: Денис Крылышков.

Необычная история 42-летней женщины-маугли из деревни Озябликово Нижегородской области на днях получила продолжение. Как оказалось, вот уже неделю Надежды Бушуевой нет в ее доме в родной деревне. Первыми забили тревогу соседи женщины. По их мнению, к исчезновению Надежды может быть причастна некая москвичка.

- Мы ездили на съемки ток-шоу в Москву, - рассказал журналистам «Кстати» сосед Надежды Алексей Муравьев. – И там была некий приглашенный специалист по имени Ирина. – Она пообещала помочь Надежде. Дескать, она тоже прошла через сложную жизненную ситуацию, проходила консультации у психолога. Вроде бы она и ей может помочь.

Соседи Надежды действительно поверили в помощь неизвестной москвички. Тем более, что вскоре она появилась прямо у них в деревне.

- Как рассказывала Надежда, она приехала к ней среди ночи, обещала какую-то работу в Москве, - признаются соседи. – Мы, конечно, в это не поверили. Но вскоре Надежда пропала. Мы не исключаем, что ее могла увезти эта москвичка.

Первыми забили тревогу соседи 42-летней Надежды Бушуевой. ФОТО: Кстати.

По словам жителей деревни Озябликово, вестей от Надежды нет уже больше недели. Даже платежка за октябрь еще до сих пор торчит в двери. Они пробовали связаться с этой москвичкой.

- Она прошла обследование в Институте Сербского по направлению психиатрия, - ответила она им. - Она полностью здорова. Сейчас она находится в реабилитационном центре, работает с психологами.

Однако проверить эти сведения они не могут. Поэтому даже готовы обратиться в полицию в связи с исчезновением Надежды.

Напомним, о странной истории нижегородской женщины-маугли стало известно этим летом. В свои 42 года Надежда Бушуева не имела ни паспорта, ни образования, ни знакомых. По ее собственному признанию, последние четверть века она провела в подполе родительского дома, запертая собственной матерью. Причем она не только не имела связи с внешним миром, она не могла даже соблюдать элементарные правила гигиены – она не мылась 15 лет и питалась кошачьим кормом. После того, как история получила широкую огласку, Надеждой Бушуевой занялись социальные службы – она получила паспорт и стала получать пособие по безработице.

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