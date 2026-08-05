Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в ДТП в Новой Кузнечихе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с ребенком в Новой Кузнечихе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла днем 4 августа. 9-летний мальчик выехал на велосипеде на проезжую часть в неположенном месте. В этот момент 19-летняя девушка за рулем KIA совершала поворот. Она не успела среагировать на велосипедиста и сбила его. Ребенок получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Специалисты уже начали расследование. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс необходимых следственных действий и экспертиз. Ситуация находится под контролем прокуратуры Нижегородской области.