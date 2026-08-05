Прокуратура заинтересовалась гибелью мальчика в ДТП в Новой Кузнечихе Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская прокуратура заинтересовалась делом о смерти ребенка под колесами иномарки в Новой Кузнечихе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Трагедия в районе дома № 6 по улице Новокузнечихинской произошла днем 4 августа. По данным Госавтоинспекции, 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем Kia, сбила 9-летнего мальчика. Он пересекал дорогу на велосипеде в неположенном месте. В результате столкновения ребенок скончался на месте, не дождавшись приезда медиков.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Прокуратура взяла ход и результаты расследования на контроль.