«На нем не было живого места»: 19-летняя девушка насмерть сбила 9-летнего мальчика на велосипеде в Нижнем Новгороде

9-летний велосипедист погиб под колесами иномарки в Новой Кузнечихи. Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Страшная трагедия произошла в Нижнем Новгороде. 19-летняя девушка за рулем иномарки насмерть сбила 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде в неположенном месте. Ребенок погиб, не дождавшись приезда скорой помощи.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось 4 августа на улице Новокузнечихинской в районе дома №6. По предварительным данным, мальчик на велосипеде выехал на дорогу вне пешеходного перехода. В это время 19-летняя девушка за рулем автомобиля KIA совершала поворот. Она не успела среагировать на выскочившего на дорогу велосипедиста и сбила его. Мальчик получил серьезные травмы и погиб на месте до приезда медиков.

Ребенок выезал на проезжую часть в неположенном месте. Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Свидетели аварии рассказали программе «Кстати», что и водитель, и ребенок заметили друг друга слишком поздно, когда избежать столкновения было уже практически невозможно.

– Девушка не успела затормозить, его буквально вбило практически об забор. Парень молодой, очень сильно переломанный. Там не было живого места практически на нём, – рассказал один из свидетелей аварии.

Местные жители знали погибшего мальчика, у его родителей был неподалеку овощной магазин. Именно от них, по словам соседей, ребенок ехал в момент, когда произошла трагедия.

Самой 19-летней девушке-водителю было очень плохо от осознания случившегося. Очевидцы рассказали, что она находилась в шоке. На дороге девушка пыталась затормозить, но, несмотря на это, ДТП избежать не удалось.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура Нижегородской области. В надзорном ведомстве сообщили, что взяли на контроль установление всех деталей гибели ребенка.

В Госавтоинспекции напомнили родителям, что дети до 14 лет не имеют права выезжать на велосипеде на проезжую часть, они могут передвигаться исключительно по тротуару. Выезд 9-летнего ребенка на дорогу с автомобильным движением, даже на несколько метров, разделяющих жилые зоны, – это грубейшее нарушение, которое стоило ему жизни.