Три человека погибли при пожарах в Нижегородской области за прошедшую неделю

Пожарные потушили 64 пожара за прошедшую неделю Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате пожаров в Нижегородской области за неделю погибли три человека, еще четверо пострадали. Всего было ликвидировано 64 пожара и эвакуировано 113 человек за неделю. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Одна женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. Еще двое пострадали. Трагедия произошла в ночь на 23 июля на улице Тираспольской. Причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Огонь унес жизнь и жительницы поселка имени Калинина Ветлужского округа. Спасатели обнаружили тело, когда разбирали завалы после пожара 26 июля. Причины возгорания устанавливаются.

МЧС напоминает о важности соблюдения правил безопасности: важно следить за состоянием электроприборов и проводки.