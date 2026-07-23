Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.
Страшный пожар произошел этой ночью на улице Тираспольской в Нижнем Новгороде – здесь загорелся многоквартирный дом. Вскоре огонь охватил кровлю и квартиры на втором и третьем этажах. Рассказываем, каковы последствия пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде 23 июля 2026.
Пожар в многоквартирном доме на улице Тираспольской начался, когда еще было темно на улице. Огонь быстро распространялся по зданию. Очень быстро пожаром были охвачены кровля, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на все здание. В тушении пожара были задействованы 46 человек личного состава со стороны МЧС и 14 единиц техники.
К сожалению, в результате пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде не обошлось без жертв – в огне погибла 62-летняя женщина. Еще два человека пострадали во время пожара, четверо были эвакуированы.
Судя по кадрам, опубликованным спасателями, огнем действительно была охвачена значительная часть здания. Огнем был охвачен весь третий этаж дома и большая часть второго этажа. Не особенно пострадал только первый этаж здания.
По предварительным данным, причиной пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде стал поджог. Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.