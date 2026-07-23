Женщина погибла в горящем многоквартирном доме в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Страшный пожар произошел этой ночью на улице Тираспольской в Нижнем Новгороде – здесь загорелся многоквартирный дом. Вскоре огонь охватил кровлю и квартиры на втором и третьем этажах. Рассказываем, каковы последствия пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде 23 июля 2026.

Хронология пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде 23 июля 2026

Пожар в многоквартирном доме на улице Тираспольской начался, когда еще было темно на улице. Огонь быстро распространялся по зданию. Очень быстро пожаром были охвачены кровля, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на все здание. В тушении пожара были задействованы 46 человек личного состава со стороны МЧС и 14 единиц техники.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области

Погибшие и пострадавшие на пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

К сожалению, в результате пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде не обошлось без жертв – в огне погибла 62-летняя женщина. Еще два человека пострадали во время пожара, четверо были эвакуированы.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото и видео пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде 23 июля 2026

Судя по кадрам, опубликованным спасателями, огнем действительно была охвачена значительная часть здания. Огнем был охвачен весь третий этаж дома и большая часть второго этажа. Не особенно пострадал только первый этаж здания.

Причины пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

По предварительным данным, причиной пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде стал поджог. Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.