Частный дом с надворными постройками сгорел в поселке имени Калинина. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В рабочем поселке имени Калинина Ветлужского округа произошел смертельный пожар. Огонь вспыхнул в частном жилом доме с надворными постройками на улице 1 Мая. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. Во время разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Тело женщины нашли после тушения пожара в Ветлужском округе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

На место происшествия были направлены пять пожарных расчетов. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения пламени.

Возгорание в жилом доме ликвидировали подразделения МЧС России. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося и выяснить, что стало причиной пожара.

Смертельный пожар произошел в Ветлужском округе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В региональном управлении МЧС России напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели призывают внимательно следить за состоянием электропроводки и отопительных приборов, не оставлять без присмотра источники открытого огня и своевременно устранять возможные причины возгорания. Это поможет избежать трагедий и сохранить жизнь и имущество.