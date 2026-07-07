Камеры видеонаблюдения появились на нижегородских кладбищах. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Камеры видеонаблюдения установили на кладбищах в Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Современными технологиями оснащены Ново-Сормовское, Ново-Стригинское и Стригинское кладбища, а также кладбище Копосово-Высоково. Камеры видеонаблюдения установили для отслеживания инцидентов, связанных с осквернением могил. Вся информация с камер фиксируется в цветном изображении, доступ к записям есть у комендантов.

— Камеры будут помогать нам в работе с правоохранительными органами по поиску вандалов. Увы, на кладбищах бывают и такие, поэтому месторасположение и количество камер публиковать не буду, — написал глава города.

К сожалению, вандализм на кладбищах является распространенной проблемой. Так, например, в мае на Ново-Сормовском кладбище неизвестные сожгли венки на могилах ветеранов Великой Отечественной Войны, а позднее в Выксе подростки разгромили 50 более надгробий. На погостах, оборудованных видеонаблюдением, будет проще отследить и наказать вандалов.