Школьников, повредивших более 50 надгробий на кладбище, нашли в Выксе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники полиции оперативно установили личности несовершеннолетних, причастных к повреждению надгробий на кладбище в рабочем поселке Досчатое городского округа Выкса. По данным правоохранителей, в результате действий детей были повреждены 54 мемориальные таблички и креста. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Четверо детей признались, что ломали кресты и памятники во время игры. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Сообщение о разгроме на кладбище поступило в дежурную часть 22 июня от местной жительницы. На место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала многочисленные повреждения на захоронениях.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили четверых несовершеннолетних, среди которых была девочка. Всем участникам инцидента – 9 и 10 лет. Детей доставили в отдел полиции, где их опросили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в присутствии родителей и представителей органов опеки.

Школьники 9-10 лет во время игры сломали 54 мемориальные таблички и креста. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Как пояснили сами школьники, они проходили через кладбище и во время игры ради развлечения наносили удары по памятникам и крестам. В настоящее время сотрудники полиции уже установили 16 жителей, чьи семейные захоронения пострадали. От них приняты соответствующие заявления.

По данным полиции, двое детей помещены в социально-реабилитационный центр. Сейчас в ОМВД России по городу Выкса проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка как действиям несовершеннолетних, так и их законных представителей.