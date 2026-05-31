Неизвестные вандалы подожгли могилы ветеранов на кладбище в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проверят информацию о поджоге могил ветеранов. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Житель Нижнего Новгорода обратился к городским властям с просьбой разобраться в ситуации на Ново-Сормовском кладбище. Под публикациями администрации города он сообщил, что обнаружил следы поджога венков на могилах ветеранов Великой Отечественной Войны, расположенных на 67-м квартале некрополя. По словам мужчины, неизвестные действовали целенаправленно и повреждали именно захоронения участников войны.

Автор сообщения рассказал, что приехал навестить могилу своей бабушки – ветерана ВОВ – и увидел повреждённые огнём венки. К обращению он приложил фотографии, на которых запечатлены последствия действий неизвестных. Нижегородец попросил придать ситуацию огласке, установить виновных и обязать их возместить причинённый ущерб.

Власти оперативно отреагировали на публикацию.

– Ваш вопрос направлен в профильный департамент администрации города Нижний Новгород. В течение двух-трех дней будет проверена предоставленная информация, тщательно изучен вопрос и подготовлен ответ, – сообщили представители мэрии.

Ново-Сормовское кладбище, расположенное на улице Коновалова в Сормовском районе Нижнего Новгорода, считается одним из крупнейших некрополей Европы. Оно было основано в 1972 году за седьмым микрорайоном Сормова и сегодня занимает территорию площадью более 230 гектаров.

На кладбище похоронены многие ветераны Великой Отечественной Войны и Герои Советского Союза.

Произошедшее вызвало волну возмущения в социальных сетях. Пользователи потребовали найти и наказать виновных.

– Изверги, – пишут нижегородцы в комментариях.

– Малолетки не знают, чем заняться!

При этом некоторые горожане утверждают, что подобные случаи происходят не впервые.

– На 41 квартале вообще почти все кресты и венки сгорели. Почему не следят за этим? Это ведь уже не первый год, – написала одна из жительниц города.

– Была на 69 квартале у отца, там тоже все венки сожжены, кресты, – сообщила другая нижегородка.

Юрий Шалабаев ранее сообщал об аналогичных случаях вандализма. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Стоит отметить, что это уже не первый тревожный инцидент на городских кладбищах за последнее время. В конце апреля мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о пожаре на одном из некрополей, в результате которого пострадали захоронения. По его словам, причиной возгорания могли стать поджоги мусорных баков, которые устраивали группы молодых людей, приезжавших на кладбище на мопедах. После этого случая городские власти заявили о подготовке обращения в полицию и установке дополнительных камер видеонаблюдения.