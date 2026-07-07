Баржа с надписью «Легенда лета» появилась на Волге в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба ВКонтакте

В Нижнем Новгороде появилась необычная инсталляция – прямо в акватории реки Волги установили баржу со светящейся надписью «Легенда лета». Этот арт-объект появился в районе Стрелки в преддверии грядущего фестиваля VK Fest, который состоится уже в субботу 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Инсталляция представляет собой настоящую баржу длиной 65 метров с огромными LED-буквами, которые анимируют различные сюжеты в корпоративных цветах популярной соцсети – голубом и белом. В день фестиваля инсталляция будет выглядеть еще ярче за счет лучей-прожекторов.

VK Fest впервые пройдет в Нижнем Новгороде на Стрелке 11 июля. На сцене выступят популярные артисты: Uma2rman, Клава Кока, Дора, Ольга Бузова и многие другие. Ранее руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала о программе фестиваля и главных сюрпризах, которые ждут нижегородцев и гостей города