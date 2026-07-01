«В Нижнем Новгороде сошлось все – классные люди и общий вайб»: Руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала о программе фестиваля и главных сюрпризах для нижегородцев

Зоя Новикова рассказала об особенностях VK Fest в Нижнем Новгороде. ФОТО: из личного архива героя публикации.

В этом году VK Fest (0+) впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Для проведения фестиваля выбрана одна из самых живописных локаций столицы Приволжья – Стрелка. О том, что увидят нижегородцы и гости города 11 июля на самом ожидаемом фестивале года, в интервью «КП-Нижний Новгород» рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Каждый сможет составить собственный маршрут

- В этом году фестиваль впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Почему был выбран этот город?

- В первую очередь мы смотрим на интерес к VK Fest со стороны аудитории – насколько активно нас ждут в городах, какой отклик получаем от местного сообщества. Ежегодно мы мониторим запросы зрителей и анализируем, откуда нас активнее всего зовут. Также важны технические возможности: площадка должна выдерживать масштаб фестиваля, обеспечить безопасность и подходить по инфраструктуре для сцен, зон активностей и всей логистики фестиваля.

На территории фестиваля есть музыкальные сцены, спортивные, творческие и семейные пространства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде сошлось все: классные, активные люди, инфраструктура, общий вайб региона. Это один из самых ярких, культурно насыщенных городов страны, с сильной событийной повесткой и особым настроением, поэтому нам особенно интересно стать частью этого.

- Каким станет нижегородский фестиваль? Что ждет зрителей?

- VK Fest – это мультиформатный фестиваль, где каждый может собрать свой собственный маршрут. Гостей ждут музыка, развлечения, автограф-сессии, встречи с блогерами, лекторий, спортивные активности, технологии, творчество, семейные пространства, конкурсы, квесты и много сюрпризов.

Для Нижнего Новгорода мы подготовили классную программу: на сцене выступят t.A.T.u., Ольга Бузова, Элджей, Uma2rman, nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV, SALUKI, а Zoloto выступит на фестивале в статусе специального гостя: он исполнит несколько треков во время сета Uma2rman. Совсем скоро объявим новую волну артистов, уверена, вам понравится! Следите за новостями в нашем сообществе ВКонтакте.

На сцене выступят t.A.T.u., Ольга Бузова, Элджей, Uma2rman, nkeeei и многие другие. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если говорить об инфлюенсерах – мы пригласили для вас Прохора Шаляпина, Влада А4, Маш Милаш, Кобякова, Серегу А4, Вадима Спириденкова и Наташу Гасанханову.

Попали в Книгу рекордов России

- С момента первого VK Fest прошло уже 11 лет. Как изменился фестиваль за эти годы?

- За 11 лет VK Fest прошёл путь от экспериментального фестиваля до одного из главных летних событий страны. Мы значительно выросли: увеличили число городов, расширили программу, у нас появились новые зоны – лекторий, спорт, семья, творчество, развлечения, технологии, косплей.

Изменились и масштабы: выросло количество активностей, артистов, партнеров, гостей. Мы попали в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов, а аудитория фестиваля превысила 200 тысяч человек.

Но главное осталось неизменным – идея фестиваля: перенести в офлайн всё лучшее, что есть в российской культуре, сообществах, музыке, блогинге, развлечениях и продуктах VK.

- VK Fest можно считать вашим главным детищем. Вы довольны тем, как развивается проект? В каком направлении он будет дальше развиваться?

- Мы видим, что интерес к VK Fest продолжает расти, и это, конечно, очень вдохновляет. Но вместе с ростом растут и ожидания аудитории, поэтому для нас важно не останавливаться и постоянно развиваться. Мы продолжим усиливать развлекательную часть, приглашать еще больше классных артистов и инфлюенсеров, придумывать новые, интересные форматы.

ФОТО: из личного архива героя публикации.

Очень хочется показать наш фестиваль всей стране: в наших планах – привезти VK Fest во все крупные города России.

- VK Fest является уникальным проектом, объединяющим музыку, спорт, блогинг и образовательную часть. Как удается все это совмещать?

- VK Fest изначально задумывался как многосоставной фестиваль, где каждый может не только заниматься тем, что уже любит, но и попробовать себя в чем-то новом.

На территории фестиваля есть музыкальные сцены, спортивные, творческие и семейные пространства, лекторий, технологические зоны, встречи с блогерами и множество интерактивных активностей. Кто-то приходит ради концертов, кто-то хочет встретиться с любимым инфлюенсером, послушать дискуссию в лектории, попробовать новый вид спорта или принять участие в мастер-классе.

Среди инфлюенсеров можно увидеть Прохора Шаляпина, Влада А4, Маш Милаш, Кобякова, Серегу А4, Вадима Спириденкова и Наташу Гасанханову. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Каждая зона живет по своим правилам и работает как самостоятельное пространство со своей программой. При этом все они объединены общей атмосферой VK Fest, поэтому у гостей есть возможность провести на фестивале целый день, постоянно переключаясь между разными активностями, открывая для себя новые увлечения и получая совершенно разный опыт в рамках одного события.

Учитываем характер каждого города

- Расскажите немного о том, как происходит подготовка фестиваля? Когда она начинается?

- Подготовка к VK Fest начинается сразу после завершения предыдущего фестивального сезона – фактически работа идет круглый год. Она начинается с ретроспективы: мы разбираем, что получилось, что нужно усилить, с какими сложностями столкнулись, а что зашло аудитории больше всего. Затем, проведя работу над ошибками, переходим к планированию следующего года: изучаем запросы аудитории, выбираем города и площадки, прорабатываем лайнап, программу, технические решения. Мы анализируем, генерируем идеи, спорим, ищем новые решения – так рождается фестиваль, который мы с вами так любим.

- В этом году фестивали пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Как будет меняться фестиваль в каждом из городов?

- Для нас важно учитывать характер каждого города, его атмосферу и культурный контекст. Поэтому VK Fest в разных городах всегда немного отличается.

Казань, например, обладает сильным локальным культурным кодом – именно там появилась отдельная сцена для татарских артистов. Санкт-Петербург – родной город фестиваля, со своей особой атмосферой и искушенной публикой, которая ждёт впечатлений и громких имён. Москва традиционно очень требовательна к технологиям и масштабу.

Нижний Новгород – город с очень насыщенной событийной жизнью и аудиторией, которая хорошо разбирается в современной музыке и фестивальной культуре. Поэтому мы подготовили максимально насыщенную программу, сопоставимую по масштабу со столичными городами. В том числе на фестивале будет работать Черная сцена с участием SHAPOV, Lady Waks, Кати Гусевой, Turbosh, Aria Fredda и DJ Baldin.

Нам важно, чтобы фестиваль не выглядел одинаково везде, а органично встраивался в городскую среду и откликался местной аудитории.

Ориентируемся на лучшие мировые практики

- Вы не раз говорили, что VK Fest соответствует уровню крупнейших зарубежных фестивалей. Воспринимает ли российский зритель фестиваль такого уровня? И появятся ли на сцене VK Fest мировые исполнители?

- VK Fest традиционно собирает преимущественно российских артистов – это осознанный выбор, потому что мы хотим показывать все лучшее, что происходит в отечественной музыке, блогинге, культуре и индустрии развлечений. У нас потрясающие артисты и инфлюенсеры: они интересные, талантливые и открыты к новому.

При этом по уровню организации, масштабу и разнообразию программы мы действительно ориентируемся на лучшие мировые фестивальные практики. И мы видим, что российский зритель абсолютно готов к такому формату: аудитория растёт, люди проводят на фестивале целый день и возвращаются снова.

- На своем фестивале вы объединяете разные направления творчества, в том числе привлекаете художников к созданию арт-билетов. Расскажите, как вы их выбираете?

Нам нравятся разные направления современной культуры и мы с большим интересом наблюдаем, как развивается арт-искусство в России. В прошлом году мы пригласили классных художников из разных городов, в этом — сделали коллаборацию с Пабло Радини: он перенес городские настроения в изображение котиков. Почему котиков? Их все любят.

Для нас важно, чтобы билет становился не просто пропуском на фестиваль, а частью впечатления и памятным артефактом, который хочется сохранить.

ФОТО: из личного архива героя публикации.

Семьи смогут целый день провести вместе

- Вы позиционируете фестиваль как семейный. Какая детская программа ждет маленьких зрителей? Приедет ли на фестиваль в Нижний Новгород ваш маленький сын?

- Семейное направление – один из главных фокусов VK Fest в этом году. Мы серьезно усиливаем эту зону: появится еще больше развлекательных, творческих, полезных и просветительских активностей как для детей, так и для родителей.

Для малышей и детей младшего возраста готовим игровые и познавательные активности, а для семей – пространства, где можно комфортно провести целый день вместе. На фестивале интересно, удобно и безопасно гостям всех возрастов: детям, подросткам, родителям, бабушкам и дедушкам.

Для малышей и детей младшего возраста созданы игровые и познавательные активности. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Что касается сына, мы пока не обсуждали с ним это: у него насыщенные каникулы. Но я очень надеюсь, что всё получится, потому что он обожает наш фестиваль. Каждый год с удовольствием исследует площадку, участвует в активностях, а в конце фестиваля вместе со всеми выходит на традиционную общую фотографию и громче всех кричит: «VK Fest!».

- VK Fest – это еще и фестиваль технологий. Каких новинок стоит ждать в этой части?

- Конечно, у нас высочайшего уровня качество света, звука, визуального сопровождения. Все для того, чтобы зрители могли увидеть максимально зрелищные шоу. Но отдельно хочется рассказать про технологии, которые помогают делать сам фестиваль удобнее. Например, в приложении VK Fest доступны интерактивные карты, расписание фестиваля и персональная навигация между локациями. Ты можешь не просто составить план дня, а проложить собственные маршруты, сверить тайминг и провести день максимально классно и эффективно.

- Какие меры безопасности будут предприняты на фестивале? К чему стоит готовиться нижегородцам?

Безопасность и комфорт гостей для нас – абсолютный приоритет. Перед открытием фестиваля мы проводим полную проверку территории совместно со службами безопасности.

Попасть на площадку можно будет только через специально оборудованные пропускные пункты с металлоискателями. Также мы заранее прорабатываем разные сценарии, чтобы быстро реагировать на любые ситуации и обеспечивать комфортное пребывание гостей на протяжении всего дня.