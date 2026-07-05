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НовостиПроисшествия5 июля 2026 17:49

Опубликовано видео спасения 16 пассажиров с канатной дороги в Нижнем Новгородевидео

Всех людей, включая четверых детей, благополучно эвакуировали после остановки канатки
Евгения ФРОЛОВА
Опубликовано видео спасения 16 пассажиров с канатной дороги в Нижнем Новгороде.

Опубликовано видео спасения 16 пассажиров с канатной дороги в Нижнем Новгороде.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Видео спасения пассажиров, застрявших в остановившихся из-за непогоды кабинках канатной дороги Нижний Новгород – Бор опубликовали в MAX-канале ГУ МЧС России по Нижегородской области. Все 16 человек, среди которых были четверо детей, благополучно эвакуированы. Никто не пострадал, медицинская помощь также никому не понадобилась.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Спасательная операция проходила поэтапно: пассажиров по одному спускали из кабинок на землю с помощью специального альпинистского оборудования и длинных тросов. Несмотря на сложные условия, эвакуация завершилась успешно.

Максимальная высота, на которой проходит канатная дорога над Волгой, достигает 95 метров. Это примерно соответствует высоте 30-этажного дома, поэтому для многих пассажиров происходящее стало серьезным испытанием.

После завершения операции эвакуированные поблагодарили спасателей за профессиональную работу. Особые слова признательности они адресовали сотруднику МЧС Александру, который непосредственно помогал людям покинуть кабины.

Напомним, днем 5 июля работа канатной дороги была внепланово остановлена из-за ураганного ветра, вызванного мощным циклоном. Посадку пассажиров к тому моменту уже прекратили, однако в двух кабинках возле станции «Сенная» оставались 16 человек, которых впоследствии успешно эвакуировали.

Пассажиров канатной дороги в Нижнем Новгороде пришлось эвакуировать из кабин из-за непогоды. Видео: ГУ МЧС по региону