Сотрудники МЧС спасли 16 пассажиров, застрявших на канатке в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Все 16 человек, включая четверых детей, застрявших в кабинке канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором из-за ураганного ветра, были благополучно эвакуированы. Угрозы их жизни и здоровью нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, днём 5 июля из-за мощного циклона, который уже второй день бушует в регионе, произошло внеплановое прекращение работы канатной дороги Нижний Новгород – Бор. Остановка случилась в районе шестой опоры. К моменту инцидента посадка пассажиров уже была прекращена, однако в двух кабинах, находившихся ближе к станции «Сенная», оставались люди.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Они провели поэтапную эвакуацию и сняли всех пассажиров с линии с помощью длинных тросов – люди спускались по ним из кабины на землю.

Всего в кабинках находились 16 человек, среди них – четверо детей. Их доставили в безопасное место, медицинская помощь никому не потребовалась.

– Благодарим вашу службу МЧС, всё сделали профессионально! Особую благодарность хотим выразить Александру – альпинисту, который нас оттуда вытаскивал. Это было очень страшно, но мы спасены! – отметили эвакуированные пассажиры.