Канатная дорога в Нижнем Новгороде остановилась из-за сильного ветра. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Мощный циклон, который уже второй день хозяйничает в Нижегородской области, привел к остановке канатной дороги – из-за сильного ветра и грозового фронта движение было прекращено, а спасатели экстренно приступили к эвакуации из кабинок 16 пассажиров, застрявших между Нижним Новгородом и Бором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В кабинках над Волгой зависли 12 взрослых и четыре ребенка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, внеплановая остановка произошла днем 5 июля в районе шестой опоры. К этому моменту посадку пассажиров уже прекратили, а в двух кабинках, расположенных ближе к станции «Сенная», находились 16 человек, в том числе четверо детей. На самой шестой опоре людей не было. После остановки дороги на место вызвали сотрудников МЧС, которые проводят эвакуацию. По предварительной информации, угрозы жизни и здоровью пассажиров нет. После завершения спасательной операции специалисты установят причину нештатной ситуации.

Накануне вечером канатная дорога уже приостанавливала работу из-за неблагоприятной погоды. Однако сегодняшний шторм оказался значительно сильнее.

Людей пришлось спускать с высоты на тросах. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Основной удар стихии пришелся на Бор. После мощного ливня многие улицы города оказались затоплены, автомобили с трудом преодолевали глубокие потоки воды. Шквалистый ветер валил деревья, ломал заборы, повреждал автомобили и линии электропередачи. Жители сообщают о массовых отключениях электричества на улицах Трудовой, Нахимова, Щербакова, Профсоюзной, в микрорайоне Дружба и других районах города.

Серьезные последствия непогоды зафиксированы и в Ворсме, где ветер сорвал крышу универмага «Надежда». Металлические конструкции разлетелись по дороге, частично перекрыв движение. Один из автомобилей получил повреждения.

Нынешний ураган стал продолжением разрушительного шторма, который прошел по Нижегородской области 4 июля. Тогда сильнее всего пострадали Арзамас и Арзамасский район, где ветер срывал крыши, валил деревья и обрывал линии электропередачи. Без света остались около 5,5 тысячи жителей десятков населенных пунктов. Самым трагическим последствием стихии стала гибель маленькой девочки в поселке Выездное, где на жилой дом обрушились конструкции строящегося здания.