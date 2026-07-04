В Нижнем Новгороде могут отменить бумажные билеты в общественном транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В общественном транспорте Нижнего Новгорода рассматривается возможность отказа от бумажных билетов. Как сообщил заместитель министра транспорта и автодорог Нижегородской области Денис Рябинин в эфире радио «Комсомольская правда - Нижний Новгород», компания-оператор «Ситикард» прорабатывает вариант внедрения валидаторов, которые не будут печатать бумажные чеки.

По словам Рябинина, отказ от бумажных носителей — активно обсуждаемая тема. Он признал, что у такого решения есть минусы, поскольку бумажный билет остаётся привычным физическим предметом для многих пассажиров. Однако практика крупных регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и Пермь, показывает, что можно обойтись без печати. Это позволит реже заправлять терминалы бумагой и снизит число поломок оборудования.

Переход на новую систему будет постепенным. На первых этапах валидаторы без печати билетов протестируют на нескольких маршрутах, после чего специалисты изучат отзывы пассажиров и примут окончательное решение. Однако о сроках пока не сообщается.

Напомним, с 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода отменена оплата проезда наличными средствами. Водители и кондукторы больше не продают билеты за наличные: теперь пассажиры, которые не пользуются безналом, должны заранее купить проездные карточки на одну или две поездки.