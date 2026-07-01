«Платите картой, или выходите»: Что происходит в транспорте Нижнего Новгорода в первый день отмены налички

С 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода проезд можно оплатить только безналичными способами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода проезд можно оплатить только безналичными способами: картами или с помощью приложения «Ситикард». Водители и кондукторы больше не продают билеты за наличные: теперь пассажиры, которые не пользуются безналом, должны заранее купить проездные карточки на одну или две поездки. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» проехался по городу, чтобы понять, как работает нововведение и что думают о нем пассажиры.

Многие не знали об отмене налички

Покатавшись полдня на общественном транспорте, мы с удивлением отметили, что некоторые пассажиры даже не знали об отмене наличных. Но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Правило «только карты» соблюдается, однако жестких санкций к безбилетникам пока не применяют. По крайней мере, при нас ни одного пассажира не выставили из салона за неимением налички.

Кондуктор в одном из автобусов – бойкая загорелая женщина средних лет – призналась, что у них есть четкие инструкции: выгонять из салона тех, кто не может оплатить картой.

– А я так не могу, – разводит руками женщина. – Люди недовольны, многие хотят платить наличными. Была сегодня бабушка, ехала на кладбище - говорит, раз в месяц ездит, даже не знала, что наличные отменили. Вот как такого человека высадить? Наличка – тоже деньги. Поэтому я таких не выгоняю – пусть контролеры разбираются.

Некоторые пассажиры не знали об отмене наличных. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Спасает взаимовыручка

Похожая ситуация произошла в автобусе №223 «Прокошево-Кстово». Мужчина, по привычке протянувший купюру, искренне удивился отказу и растерялся.

– Это же тоже деньги. А как быть, если карты нет? – уточнил он у водителя. На что получил ответ: либо выходить, либо договариваться с попутчиками о безналичном переводе в обмен на наличные. На его счастье, пассажиры оказались отзывчивые и быстро пришли на выручку.

Кстати, об этом говорил и заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин в эфире радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде».

- Я считаю, что у нижегородцев взаимовыручка присутствует. Я видел ситуации, когда карта не проходила, и другой пассажир оплачивал проезд, а потом они как-то взаиморасчет осуществляли. Для меня это совершенно нормальная ситуация, - поделился Денис Рябинин.

Тем не менее на этом же маршруте одну пассажирку все же высадили. У девушки была возможность оплатить проезд только наличными, а желающих приложить свою карту и помочь в салоне автобуса не нашлось.

В автобусе №86 кондуктора не было. Водитель на вопрос о наличных твёрдо ответил: «С сегодняшнего дня только по картам – банковским или транспортным. Наличные не берём».

Впрочем, среди водителей нашелся и тот, кто пренебрег правилами. Мужчина, крутивший баранку на маршруте №55, брал наличные, но билет не выдавал. Такой трюк он провернул сразу с несколькими пассажирами.

Как оплатить проезд в транспорте Нижнего Новгорода

Несмотря на торжество безналичной оплаты, способы оплатить «живыми» деньгами все-таки остались. Так, в метро проездной билет можно приобрести в кассе. Пассажир получает бумажный чек со штрих-кодом и прикладывает его к терминалу на турникете.

Для наземного транспорта разработали разовые электронные билеты на одну-две поездки. Приобрести их можно за наличные в магазинах «Спар» и «Смарт», киосках печати «Пресса для всех», а также в кассах пригородных поездов на Московском вокзале и ТПУ «Канавинский». Билет на одну поездку обойдется в 60 рублей (40 рублей за саму поездку и 20 рублей за карту). За две поездки придется заплатить 100 рублей (80 рублей за две поездки плюс 20 рублей за карту).

Для оплаты проезда можно использопать электронные проездные на одну-две поездки. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В первый день полностью безналичной оплаты такие электронные проездные оказались не во всех магазинах. Так, в «Смарте» на Московском шоссе карт в продаже не оказалось вовсе. В «Спаре» на площади Революции сотрудники заверили: «Карты скоро привезут», но в момент визита корреспондента их в наличии не было.

Зачем отменили наличку в Нижнем Новгороде

Многих пассажиров волнует вопрос, с чем же связана отмена наличных денег в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Главная цель, озвученная областным Минтрансом, – сделать рынок пассажирских перевозок прозрачным и улучшить условия труда водителей. Теперь им не надо отвлекаться на расчёты и возиться с мелочью, что, по замыслу властей, должно помочь привлечь новых сотрудников на госпредприятия.

– Мы проанализировали ситуации, которые возникают из-за отвлечения водителей, когда они занимаются непрофильной деятельностью — обилечивают пассажиров. Водитель, отвлекаясь, применяет экстренное торможение, люди падают, получают травмы. Мы хотим исключить этот фактор, – заявили в региональном минтрансе.

Первый день показал, что нововведение пока далеко от идеала. Пассажирам потребуется еще некоторое время, чтобы привыкнуть к обновленной системе, а водителям придется пока отвечать на вопросы об оплате наличными.