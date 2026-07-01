Денис Рябинин: «Наличные не отменяются, они просто выносятся за пределы транспорта»

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин рассказал о переходе транспорта на безналичный расчет. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Нижнем Новгороде оплатить проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях можно только банковской или транспортной картой. Зачем это нужно, как будут наказывать безбилетников и когда откажутся от бумажных билетов - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин в эфире радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде».

96% поездок уже безналичные

По словам Рябинина, отказ от наличных в транспорте - не революция, а логичное продолжение давнего тренда.

- Безнал уже давно в нашей жизни, а в транспорте 96% всех перевозок оплачиваются безналичным способом - транспортными и банковскими картами. На долю наличных средств из 800 тысяч поездок в день приходится 4%, - пояснил замминистра.

При этом, подчеркнул он, сами наличные деньги не исчезают из оборота.

- Мы не отказываемся от того, чтобы за наличку можно было оплатить проезд. Просто мы выносим это из транспортного средства в пункты приобретения проездных документов и транспортных карт, — уточнил Рябинин.

С 1 июля транспортные карты можно будет купить и пополнить в киосках «Роспечати», отделениях Почты России, кассах метро, а также в магазинах «Спар» и «Смарт». В ближайшее время к системе также подключат «Пятёрочку» и «Магнит». В самом транспорте останутся банковские карты, транспортные карты всех видов, а также мобильные приложения с оплатой по QR-коду.

Зачем это делается

На вопрос о пользе нововведения для пассажиров и бюджета Рябинин ответил, что ключевой эффект - социальный, а не фискальный.

- В первую очередь — это улучшение безопасности дорожного движения. Мы проанализировали ситуации, которые возникают из-за отвлечения водителей, когда они занимаются непрофильной деятельностью — обилечивают пассажиров. Водитель, отвлекаясь, применяет экстренное торможение, люди падают, получают травмы. Мы хотим исключить этот фактор, — заявил замминистра.

Он также отметил, что сами водители поддерживают нововведение: «Мы лично общались с водителями. Они говорят: „Большая благодарность, что исключатся вот эти сдача, приём денег, инкассация, материальная ответственность“. Это улучшение условий труда, и мы рассчитываем, что это поможет привлечь новых водителей».

Ещё один важный аспект — прозрачность финансовых потоков.

- Сейчас часть наличной выручки остается в карманах у водителей, особенно у частных перевозчиков. Это распространенная практика — они забирают эти средства после смены. Мы хотим более легальную, прозрачную систему, которая позволит улучшить налоговые поступления и даст нам реальную статистику пассажиропотока для корректировки маршрутов, — пояснил замминистра.

Что делать, если у пассажира только наличные?

В первые дни действия новых правил пассажиры без карт могут столкнуться с контролерами. Как пояснил Денис Рябинин, таких пассажиров в первый месяц не будут штрафовать, но высаживать из транспорта обязаны, поскольку безбилетный проезд запрещен. Штраф за него составляет 1000 рублей.

Впрочем, замминистра напомнил, что у нижегородцев есть проверенный способ решения таких ситуаций.

- Я считаю, что у нижегородцев взаимовыручка присутствует. Я видел ситуации, когда карта не проходила, и другой пассажир оплачивал проезд, а потом они как-то взаиморасчет осуществляли. Для меня это совершенно нормальная ситуация, - поделился он.

А если нет интернета?

Сейчас нередки ситуации, когда возникают перебои с мобильным интернетом. Однако Рябинин заверил, что это не проблема.

- Никакого влияния интернет не оказывает на оплату. У нас система офлайн-оплаты. Транзакция проходит, выдаётся билетик, а когда интернет появляется, деньги списываются с карты, — объяснил он.

Однако он предупредил о нюансе: если на момент списания средств на карте их недостаточно, она попадёт в стоп-лист.

- Если вы оплатили утром при отсутствии интернета, а потом потратили эти деньги на булочку, и когда связь появилась, банк не смог списать 40 рублей за проезд — карта попадёт в стоп-лист. И в следующий раз вы не сможете оплатить проезд, — уточнил замминистра. Лучший способ избежать таких ситуаций, по его мнению, — завести отдельную пополняемую транспортную карту.

Будет ли отмена бумажных билетов?

Рябинин подтвердил, что отказ от бумажных билетов — обсуждаемая тема.

- Здесь больше минусов, чем с отменой наличных. Билет — это физический предмет, к которому многие привыкли. Но практика крупных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Перми — показывает, что печатать билет необязательно. Когда билет уйдёт, не нужно будет постоянно заправлять терминалы бумагой, и они будут реже выходить из строя, — сказал он.

Однако, по его словам, переход будет постепенным.

- Мы выберем несколько маршрутов, где в первую очередь внедрим эту систему, посмотрим на отзывы пассажиров и потом уже будем принимать решение, — добавил Рябинин.

В других городах области наличные пока остаются

Новая система пока действует только в Нижнем Новгороде. Как пояснил замминистра, в 2028 году безналичная оплата заработает в агломерации — в Дзержинске, на Бору, в Балахне и Городце.

- Чем дальше от Нижнего Новгорода, тем доля наличной оплаты увеличивается. Сейчас в Нижнем это 4%, и тенденция снижается. Как только заработали терминалы на задних площадках, количество наличных платежей уменьшилось. Мы видим, что это безболезненная история, — резюмировал он.