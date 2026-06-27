Баста объяснил, почему не смог приехать на выпускной к школьникам Кстова

Баста ответил выпускникам из Кстова, которые мечтали увидеть его на выпускном. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники школы № 3 в Кстове, которые пригласили Басту на свой выпускной, так и не дождались знаменитого артиста. Однако их обращение не осталось незамеченным – музыкант признался, что видел приглашение и даже прокомментировал его перед сольным концертом в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

За несколько дней до выпускного школьники записали видеообращение и опубликовали его в социальных сетях. Они пригласили Василия Вакуленко, известного под сценическим именем Баста, приехать на праздник 26 июня. Ребята надеялись, что артист сможет найти время, ведь уже на следующий день у него был запланирован большой концерт в столице Приволжья.

Перед выступлением Баста рассказал журналистам, что приглашение видел. По словам музыканта, он всегда с теплом относится к подобным инициативам и неоднократно выступал перед выпускниками. В частности, артист вспомнил, как устраивал сюрприз для учеников своей родной школы в Ростове. Однако из-за плотного графика попасть на каждый праздник невозможно.

– Школьников так много и, к сожалению, мы не всегда можем совпасть, – признался Вакуленко.

История кстовских выпускников напомнила недавний случай в Нижнем Новгороде, когда ученики школы № 47 сумели добиться приезда Сергея Лазарева на последний звонок. Тогда певец лично поздравил выпускников и исполнил для них несколько песен.