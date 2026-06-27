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НовостиОбщество27 июня 2026 17:35

Баста объяснил, почему не смог приехать на выпускной к школьникам Кстова

Рэпер признался, что видел приглашение школьников, но подстроить график под мероприятие не удалось
Евгения ФРОЛОВА
Баста ответил выпускникам из Кстова, которые мечтали увидеть его на выпускном.

Баста ответил выпускникам из Кстова, которые мечтали увидеть его на выпускном.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники школы № 3 в Кстове, которые пригласили Басту на свой выпускной, так и не дождались знаменитого артиста. Однако их обращение не осталось незамеченным – музыкант признался, что видел приглашение и даже прокомментировал его перед сольным концертом в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

За несколько дней до выпускного школьники записали видеообращение и опубликовали его в социальных сетях. Они пригласили Василия Вакуленко, известного под сценическим именем Баста, приехать на праздник 26 июня. Ребята надеялись, что артист сможет найти время, ведь уже на следующий день у него был запланирован большой концерт в столице Приволжья.

Перед выступлением Баста рассказал журналистам, что приглашение видел. По словам музыканта, он всегда с теплом относится к подобным инициативам и неоднократно выступал перед выпускниками. В частности, артист вспомнил, как устраивал сюрприз для учеников своей родной школы в Ростове. Однако из-за плотного графика попасть на каждый праздник невозможно.

– Школьников так много и, к сожалению, мы не всегда можем совпасть, – признался Вакуленко.

История кстовских выпускников напомнила недавний случай в Нижнем Новгороде, когда ученики школы № 47 сумели добиться приезда Сергея Лазарева на последний звонок. Тогда певец лично поздравил выпускников и исполнил для них несколько песен.