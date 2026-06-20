Баста даст большой сольный концерт на Совкомбанк Арене в Нижнем Новгороде

Зрителей ждут более двух часов главных хитов музыканта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июня на Совкомбанк Арене в Нижнем Новгороде состоится большой сольный концерт Басты (16+). Один из самых известных российских музыкантов представит программу, в которую войдут как легендарные композиции, знакомые нескольким поколениям слушателей, так и новые песни, сообщают организаторы.

Василий Вакуленко, более известный под сценическим именем Баста, давно стал одной из самых заметных фигур российской музыкальной сцены. За годы творчества артист выпустил десятки хитов, которые прочно вошли в плейлисты миллионов поклонников. Его деятельность давно вышла за рамки музыки: он занимается продюсированием, снимается в кино, участвует в телевизионных проектах и развивает собственные шоу.

Организаторы обещают насыщенную концертную программу продолжительностью более двух часов. Со сцены прозвучат самые известные композиции разных лет, начиная с раннего периода творчества и заканчивая последними релизами. В числе заявленных песен – «Моя игра», «Сансара», «Чистый кайф», «Я поднимаюсь над землёй», «Ты моя вселенная», «Лёд», «Медлячок», «Без тебя», «Неболей» и другие хиты, которые поклонники традиционно исполняют вместе с артистом.