Известный певец Сергей Лазарев посетил последний звонок в нижегородской школе.

Известный певец Сергей Лазарев пришел на последний звонок в нижегородской школе №47 после того, как его в соцсетях позвали школьники. Ребята даже не надеялись на успех своего флешмоба, но певец сначала лайкнул пост, а потом и сам явился на праздник. Он не просто поздравил 11-классников с завершением учебы, но и исполнил один из своих хитов «В самое сердце».

Воспользовались моментом

Напомним, 25 и 26 мая у певца были запланированы сразу два концерта в Нижнем Новгороде во дворце спорта «Нагорный». Ученики школы №47, которая находится через дорогу от площадки, решили воспользоваться моментом и пригласить Лазарева на последний звонок. Ученики признались, что визит звезды стал бы для них настоящим подарком и сделал бы этот день действительно незабываемым.

После публикации видео моментально распространилось в социальных сетях. Оно собрало более восьми миллионов просмотров и более 300 тысяч лайков. В комментариях пользователи активно отмечали Сергея Лазарева, чтобы он обязательно заметил видео и посетил мероприятие.

Спустя некоторое время на ролик отреагировал и сам певец. Он оставил в комментариях три многозначительных красных сердца, что дало надежду выпускникам увидеть своего кумира.

Пришел после концерта

Так и случилось. 26 мая, на следующий день, после своего первого концерта, Сергей Лазарев действительно пришел в нижегородскую школу №47, чтобы поздравить учеников. Певец исполнил свой хит «В самое сердце» и сфотографировался с учителями и выпускниками. Такой последний звонок 11-классники и вся школа №47 точно запомнят надолго.